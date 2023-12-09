Чи є ще порох: GTX 980 та GeForce GTX 1080 протестували в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу RandomGaminginHD з’ясував можна чи ні грати з GTX 980 і GTX 1080 у 2023 році.

Відеокарти протестували на ПК із процесором Intel Core i5-12400F і 16 ГБ.

Результати:

Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1080р і за середніх налаштувань – 41 fps (GTX 9890), 71 fps (GTX 1080).

Red Dead Redemption 2 у роздільній здатності 1080р і за середніх налаштувань – 58 fps (GTX 9890), 98 fps (GTX 1080).

Starfield у роздільній здатності 1080р і за середніх налаштувань – 27 fps (GTX 9890), 45 fps (GTX 1080).

The Witcer 3 Next-Gen у роздільній здатності 1080р і при високих налаштуваннях – 69 fps (GTX 9890), 122 fps (GTX 1080).

Assassin’s Creed Mirage у роздільній здатності 1080р і за середніх налаштувань – 53 fps (GTX 9890), 86 fps (GTX 1080).

Fortnite у роздільній здатності 1080р і за високих налаштувань – 70 fps (GTX 9890), 123 fps (GTX 1080).

Різниця між GTX 980 і GTX 1080 колосальна. Перша вже віджила своє, а друга, як і раніше, годиться для ААА-ігор.