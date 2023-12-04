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HyperOS прилетить на 6 смартфонів Xiaomi до кінця року

04.12.2023
Xiaomi 13 Ultra

Тестування HyperOS нарешті завершено і перші стабільні оновлення готові для встановлення на смартфони за межами Китаю.

Більшість із нас побачать нову ОС наступного року, але шість смартфонів отримають HyperOS уже цього місяця.

Які смартфони оновлять у грудні 2023 року?

Моделей буде шість. Серед них:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 12T
  • Poco F5
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 4G NFC

Скільки пам’яті буде потрібно і чи є якісь рекомендації?

На презентації було заявлено, що HuperOS – найбільш “легка” операційна система у світі. Вона легша за iOS на 3 ГБ, а про OneUI (та інші оболонки) і говорити не варто.

На ділі ж китайська версія дійсно “важить” без малого 9 ГБ, але глобальна версія займає близько 10.5 ГБ.

Для встановлення HyperOS 1.0 Xiaomi рекомендує залишити в пам’яті смартфона близько 15 ГБ вільного місця.

Крім цього перед встановленням рекомендуємо:

  • Увімкнути оптимізацію MIUI (якщо відключали)
  • Відкликати дозвіл на налагодження через USB і відключити бездротове налагодження.
  • Якщо на смартфоні були вимкнені якісь системні додатки MIUI, пов’язані з оновленням, їх необхідно ввімкнути.
  • Ну і головне правило. Оновлюйтеся виключно за допомогою кнопки “Завантажити повну прошивку”. Це дасть змогу уникнути безлічі помилок.

У чому глобальна версія краща за китайську?

У списку змін глобальної HyperOS ми знайшла кілька нововведень, опис яких був відсутній у тестових збірках китайської версії.

  • Визначення критично важливих завдань з метою розподілу ресурсів залежно від важливості завдання (це можна включити в MIUI вже зараз, як це зробити розповім наприкінці тижня).
  • Нова система рендерингу з наднизьким енергоспоживанням для збільшення часу роботи та забезпечення більш плавних анімацій.
  • Оновлений інтелектуальний вибір мережі (зв’язок стане стабільнішим, отже, знизиться витрата батареї).
  • Безпека передавання даних між пристроями за допомогою перевірки та шифрування на апаратному рівні.
  • Дотримання законодавчих норм і вимог регіональних представництв.

Таким чином можна сказати, що в плані стабільності прийому сигналу мережі і безпеки підключення глобальна версія перевершує китайський аналог.

З іншого боку, в журналі змін HyperOS 1.0 відсутня згадка про розширені віджети, сподіваємося тимчасово. Про зміни для Poco поки ні слова.

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04.12.2023
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