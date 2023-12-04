HyperOS прилетить на 6 смартфонів Xiaomi до кінця року

Тестування HyperOS нарешті завершено і перші стабільні оновлення готові для встановлення на смартфони за межами Китаю.

Більшість із нас побачать нову ОС наступного року, але шість смартфонів отримають HyperOS уже цього місяця.

Які смартфони оновлять у грудні 2023 року?

Моделей буде шість. Серед них:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T

Poco F5

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Скільки пам’яті буде потрібно і чи є якісь рекомендації?

На презентації було заявлено, що HuperOS – найбільш “легка” операційна система у світі. Вона легша за iOS на 3 ГБ, а про OneUI (та інші оболонки) і говорити не варто.

На ділі ж китайська версія дійсно “важить” без малого 9 ГБ, але глобальна версія займає близько 10.5 ГБ.

Для встановлення HyperOS 1.0 Xiaomi рекомендує залишити в пам’яті смартфона близько 15 ГБ вільного місця.

Крім цього перед встановленням рекомендуємо:

Увімкнути оптимізацію MIUI (якщо відключали)

Відкликати дозвіл на налагодження через USB і відключити бездротове налагодження.

Якщо на смартфоні були вимкнені якісь системні додатки MIUI, пов’язані з оновленням, їх необхідно ввімкнути.

Ну і головне правило. Оновлюйтеся виключно за допомогою кнопки “Завантажити повну прошивку”. Це дасть змогу уникнути безлічі помилок.

У чому глобальна версія краща за китайську?

У списку змін глобальної HyperOS ми знайшла кілька нововведень, опис яких був відсутній у тестових збірках китайської версії.

Визначення критично важливих завдань з метою розподілу ресурсів залежно від важливості завдання (це можна включити в MIUI вже зараз, як це зробити розповім наприкінці тижня).

Нова система рендерингу з наднизьким енергоспоживанням для збільшення часу роботи та забезпечення більш плавних анімацій.

Оновлений інтелектуальний вибір мережі (зв’язок стане стабільнішим, отже, знизиться витрата батареї).

Безпека передавання даних між пристроями за допомогою перевірки та шифрування на апаратному рівні.

Дотримання законодавчих норм і вимог регіональних представництв.

Таким чином можна сказати, що в плані стабільності прийому сигналу мережі і безпеки підключення глобальна версія перевершує китайський аналог.

З іншого боку, в журналі змін HyperOS 1.0 відсутня згадка про розширені віджети, сподіваємося тимчасово. Про зміни для Poco поки ні слова.