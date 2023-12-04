HyperOS прилетить на 6 смартфонів Xiaomi до кінця року

Тестування HyperOS нарешті завершено і перші стабільні оновлення готові для встановлення на смартфони за межами Китаю.
Більшість із нас побачать нову ОС наступного року, але шість смартфонів отримають HyperOS уже цього місяця.
Які смартфони оновлять у грудні 2023 року?
Моделей буде шість. Серед них:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 12T
- Poco F5
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G NFC
Скільки пам’яті буде потрібно і чи є якісь рекомендації?
На презентації було заявлено, що HuperOS – найбільш “легка” операційна система у світі. Вона легша за iOS на 3 ГБ, а про OneUI (та інші оболонки) і говорити не варто.
На ділі ж китайська версія дійсно “важить” без малого 9 ГБ, але глобальна версія займає близько 10.5 ГБ.
Для встановлення HyperOS 1.0 Xiaomi рекомендує залишити в пам’яті смартфона близько 15 ГБ вільного місця.
Крім цього перед встановленням рекомендуємо:
- Увімкнути оптимізацію MIUI (якщо відключали)
- Відкликати дозвіл на налагодження через USB і відключити бездротове налагодження.
- Якщо на смартфоні були вимкнені якісь системні додатки MIUI, пов’язані з оновленням, їх необхідно ввімкнути.
- Ну і головне правило. Оновлюйтеся виключно за допомогою кнопки “Завантажити повну прошивку”. Це дасть змогу уникнути безлічі помилок.
У чому глобальна версія краща за китайську?
У списку змін глобальної HyperOS ми знайшла кілька нововведень, опис яких був відсутній у тестових збірках китайської версії.
- Визначення критично важливих завдань з метою розподілу ресурсів залежно від важливості завдання (це можна включити в MIUI вже зараз, як це зробити розповім наприкінці тижня).
- Нова система рендерингу з наднизьким енергоспоживанням для збільшення часу роботи та забезпечення більш плавних анімацій.
- Оновлений інтелектуальний вибір мережі (зв’язок стане стабільнішим, отже, знизиться витрата батареї).
- Безпека передавання даних між пристроями за допомогою перевірки та шифрування на апаратному рівні.
- Дотримання законодавчих норм і вимог регіональних представництв.
Таким чином можна сказати, що в плані стабільності прийому сигналу мережі і безпеки підключення глобальна версія перевершує китайський аналог.
З іншого боку, в журналі змін HyperOS 1.0 відсутня згадка про розширені віджети, сподіваємося тимчасово. Про зміни для Poco поки ні слова.
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