На картах Google Maps знайшли «діру в океані»: куди вона веде

Карти Google – це надзвичайно корисний інструмент, а також місце, де ви можете знайти багато дивних, страшних та смішних кадрів, які на перший погляд можуть здатися просто неймовірними.





Діра в океані

Нещодавно на Google Maps з’явився загадковий об’єкт, схожий на … діру посеред океану. Таємничості додає той факт, що дані з супутника обриваються всього за кілька сотень метрів від показаного об’єкта.

Хоча на фото все виглядає незвично, насправді ми дивимося на звичайний безлюдний острів. Точніше, острів Схід, який зараз перебуває під адміністрацією штату Кірібаті. Назва острова російською звучить як «Восток» і є нагадуванням про його відкриття в 1820 році російським мандрівником.