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На картах Google Maps знайшли «діру в океані»: куди вона веде

02.11.2021
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Діра в океані

Карти Google – це надзвичайно корисний інструмент, а також місце, де ви можете знайти багато дивних, страшних та смішних кадрів, які на перший погляд можуть здатися просто неймовірними.


Діра в океані

Нещодавно на Google Maps з’явився загадковий об’єкт, схожий на … діру посеред океану. Таємничості додає той факт, що дані з супутника обриваються всього за кілька сотень метрів від показаного об’єкта.

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Хоча на фото все виглядає незвично, насправді ми дивимося на звичайний безлюдний острів. Точніше, острів Схід, який зараз перебуває під адміністрацією штату Кірібаті. Назва острова російською звучить як «Восток» і є нагадуванням про його відкриття в 1820 році російським мандрівником.

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02.11.2021
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