Програміст зробив безкоштовну гру для шкали копіювання Windows

Чекати на щось дуже втомлює. І важко подвійно, якщо ви, наприклад, копіюєте «важкі» файли із системи на флешку, а шкала завантаження повзе ледве-ледь. Програмістові під ніком Sanakan8472 спала на думку геніальна у своїй простоті ідея, як трохи скрасити цей процес.





Sanakan8472 створив міні-гру, вбудовану прямо в шкалу копіювання Windows. Після встановлення на цій шкалі з’явиться маленький космічний корабель і два нові показники – швидкість корабля та кількість його палива. Завдання гравця – виконати успішну посадку, поки паливо не скінчилося.

Фішка в тому, що поверхня, на яку потрібно посадити корабель, це сама шкала завантаження. І чим частіше стрибає швидкість, тим складнішим стає ландшафт. На додачу, Sanakan8472 «прикрутив» до гри кілька альтернативних колірних тем, а також можливість створювати теми самим користувачам.

Свій незвичайний витвір програміст назвав Copy Dialog Lunar, а єдина системна вимога гри — операційна система Windows 10. Завантажити та випробувати Copy Dialog Lunar можна абсолютно безкоштовно з GitHub .