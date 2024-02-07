Українцям назвали спосіб вимкнути прослуховування в смартфоні

Залишатися непоміченим у сучасних реаліях практично неможливо. Однак ви можете уникнути стеження за допомогою спеціальної функції. Як її активувати, розповімо в цій статті.

Хто за вами шпигує?

Чи можна стежити за людиною, використовуючи тільки камеру і мікрофон її смартфона? Шпигувати за користувачем можуть цілком нешкідливі, на перший погляд, додатки, наприклад деякі маловідомі месенджери, а також ті додатки, які без потреби запитують доступ до камери або мікрофона. Їхнє завдання – збирати і передавати конкретний набір даних, аналізувати мову і фотографії користувача, використовуючи для цього мікрофон і камеру пристрою.

Коли ми говоримо про стеження, варто розуміти, що не завжди йдеться лише про зловмисників. Багато рекламодавців, як відомо, також ретельно збирають дані про користувачів за допомогою їхніх смартфонів.

Як можна уникнути стеження

Для того, щоб уникнути стеження через камеру і мікрофон, насамперед, слід уважніше ставитися до запитуваних доступом і давати дозвіл на використання тих чи інших датчиків тільки тим додаткам, яким це справді необхідно.

Наприклад, додаткам для роботи з QR кодами або фоторедактору без доступу до камери не обійтися. Інша справа, якщо доступ до неї запитує, наприклад, який-небудь софт для очищення від сміття маловідомого розробника. У цьому разі варто замислитися, – можливо, ви маєте справу з установкою так званого Stalkerware. Таке ПЗ може періодично фіксувати фрагменти ваших аудіо розмов і надсилати їх на сервери різних компаній для їхнього подальшого аналізу та використання у своїх цілях.

І звісно, під час встановлення варто довіряти тільки перевіреним магазинам додатків і не встановлювати софт із сумнівних джерел, а в разі виникнення сумнівів краще не видавати таких дозволів. Але водночас, звісно ж, немає жодної гарантії, що застосунок-шпигун не зможе обійти таку заборону, тому іноді краще і зовсім відмовитися від встановлення.

Як відключити прослуховування в смартфоні

Є кілька способів підвищити свою приватність. Один із варіантів – фізичне блокування камери і мікрофона. Багато користувачів ноутбуків заклеюють ці датчики непрозорим скотчем або користуються фізичними затворами, які є на деяких камерах. Незважаючи на те, що багато хто продовжує вважати це параноєю, за словами фахівців такі заходи сьогодні є, мабуть, одним із головних правил “цифрової гігієни”.

Куди складніше справи йдуть зі смартфонами. Погодьтеся, ходити вулицею зі шматком скотчу на камері телефону – не найвдаліша ідея. Однак є надійний спосіб примусово відключити всі датчики на смартфоні. Зробити це можна за допомогою прихованого меню для розробників і всього однієї кнопки.

Для його активації перейдіть у:

Налаштування → Відомості про телефон → Відомості про ПЗ → 7 разів натисніть на пункт “Номер Збірки”. Після цього поверніться назад у Налаштування і перейдіть у новий пункт “Параметри розробника”. Знайдіть тут пункт “Плитки швидких параметрів для розробників” і активуйте параметр “Sensors off”, натиснувши на його пов’язаний перемикач. Після активації цієї функції в панелі швидкого доступу з’явиться нова піктограма. Тепер під час входу в будь-який застосунок, ви зможете примусово вимикати датчики одним дотиком і самостійно контролювати доступ до камери та мікрофона.

Варто зазначити, що ввімкнення функції не зачіпає вимкнення таких датчиків, як Wi-Fi і Bluetooth, а також не стосується мобільних мереж, що дає змогу продовжувати користуватися пристроєм в інтернеті без обмежень.

Висновок

Безумовно, в епоху глобальної цифровізації про повну приватність уже не може йти мови. Сучасні смартфони буквально напхані всілякими датчиками: Sim-карта, GPS, камера і мікрофон – все це маяки, які передають про вас дані в режимі 24/7. І незважаючи на те, що всі необхідні дозволи на збір таких даних найчастіше надаємо ми самі, іноді найкраще користуватися примусовим блокуванням, використовуючи наш спосіб. Тим самим ви зможете істотно підвищити приватність смартфона і позбутися стеження.