Українцям назвала головні мінуси використання USB-хабів (розгалужувачів)

Більшість сучасних ноутбуків має один великий мінус – недостатня кількість портів USB. Виробники зараз намагаються робити ультратонкі пристрої, і занадто багато портів не виходить скомпонувати в корпусі. Іноді сучасний лептоп зовсім має всього два порти USB, один з яких використовується для зарядки пристрою.

Але вихід завжди є – USB-хаб, або, як його називають, розгалужувач. Являє собою компактний пристрій, який підключається у вільний порт і має кілька різних USB-портів. Які мінуси є у USB-хаба?

Швидкість передавання може бути обмежена

Особливо якщо USB-хаб не підтримує технологію USB 3.0 і вище, а пристрій, який під’єднується, вже підтримує. Бувають ситуації, коли навіть сумісний за стандартом USB-розгалужувач дає низьку швидкість. Це може бути викликано особливостями архітектури, кількістю під’єднаних пристроїв або навіть довгим кабелем. Також така проблема виникає, коли через розгалужувач підключаєш SSD-накопичувач для роботи з файлами.

Нестача потужності

Більшість USB-хабів пасивні і не мають активного блоку живлення. Живлення здійснюється через USB-шину комп’ютера. Не завжди USB-хаб може дати ту потужність, яку дає USB-порт комп’ютера або ноутбука. Тому заряджати гаджети не завжди вийде через розгалужувач. Також можуть виникнути проблеми з активними пристроями, які потребують великої сили струму. Наприклад, у мене не працює екшн-камера через розгалужувач – вона намагається увімкнутися і одразу ж вимикається: не вистачає енергії.

Проблеми із сумісністю

Трапляються ситуації, коли гаджет просто не хоче працювати через USB-розгалужувач. На практиці було, що через розгалужувач не хотів працювати донгл (приймач) бездротової миші та клавіатури, хоча живлення він вимагав мінімальне. Бували також ситуації, коли пристрій, який підключався через хаб, просто не розпізнавався системою, а без хаба працював. Така проблема може виникнути також у разі, якщо до розгалужувача під’єднано занадто багато пристроїв.

Нагромадження дротів

Виробники USB-хабів також намагаються зробити пристрій мінімалістичним. Буває, що порти USB розташовані так близько, що незручно під’єднувати і від’єднувати пристрої. Також велика кількість дротів може створити безлад на робочому столі.

Проблеми з великою кількістю пристроїв

Практично всі недорогі USB-хаби можуть просто не вивозити велику кількість пристроїв. Особливо, якщо потрібна висока швидкість і потужне електроживлення споживачів. На практиці трапляються ситуації, що розгалужувач спонтанно вимикався і вмикався за великої кількості під’єднаних пристроїв.

Існують професійні USB-розгалужувачі, які підтримують роботу з потоковим відео і можуть заряджати ґаджети без будь-яких проблем.