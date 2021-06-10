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Найпотужніший бюджетник Xiaomi нарешті подешевшав в Україні

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Ми регулярно розповідаємо про смартфони Xiaomi, але рідко згадуємо модель Redmi Note 9T. Вона вийшла під завісу дев’ятого покоління, за півтора місяці до релізу Note 10, і якось аж надто швидко зникла з поля зору.


Насправді, є дві причини низької популярності «тешки» в Україні. По-перше – завищена ціна, на старті продажів за офіційний девайс просили 7 779 гривень. По-друге, відсутність підтримки 5G в глобальній версії пристрою. Xiaomi просувала Note 9T як один з найдешевших смартів для роботи в мережах нового покоління, і хоч у нас вони поки не передбачаються, купувати пристрій без головної фішки, ще й задорого, не було ніякого сенсу.

Xiaomi, схоже, зрозуміла що промахнулися з позиціонуванням моделі, оскільки зараз її все частіше можна побачити на розпродажах. На даний момент середня ціна моделі в нашій країні складає 5600 гривень, і за такі гроші смартфон починає грати новими фарбами.

Redmi Note 9T
Середня ціна Redmi Note 9T

Цей бюджетник оснащений якісним 6.5-дюймовим IPS дисплеєм з FullHD + розширенням. Усередині 4/64 Гбайт пам’яті і процесор Dimensity 800U – потужний 7-нанометровий чіп, що набирає в AnTuTu 343 тисячі балів. Такої продуктивності немає ні в одному смартфоні до 7 тисяч гривень, порівнювати його можна з Redmi Note 10 Pro, який коштує в двічі дорожче.

Девайс володіє пристойною автономністю за рахунок акумулятора 5000 мАч, підтримує швидку 18 Вт зарядку, і непогано фотографує на потрійну камеру з роздільною здатністю 48 + 2 + 2 МП. Також при ньому присутні всі важливі дрібниці: NFC, ІЧ-порт, окремий слот під MicroSD, бічний сканер відбитків пальців, стереодинаміки і 3.5 мм джек.

Якщо порівнювати Redmi Note 9T з конкурентами, то за такі гроші в офіційній роздробі можна взяти Poco M3, обділений NFC-модулем, або Redmi Note 9, який в немічній версії з 3 ГБ оперативної пам’яті буде коштувати навіть дорожче. На тлі обох конкурентів «тешка» виглядає цікавіше, тому любителям IPS-матриц ми рекомендуємо розглянути її до покупки.

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