Huawei готує HarmonyOS до глобального запуску: перші тести проведуть за межами Китаю

Huawei готується до одного з найважливіших етапів розвитку HarmonyOS — виходу екосистеми за межі китайського ринку. Про плани міжнародного розширення заявив заступник голови та ротаційний голова Huawei Сюй Чжицзюнь під час HarmonyOS Ecosystem Conference 2026, що пройшла 28–29 серпня у Шеньчжені.

Компанія не планує одразу запускати HarmonyOS у десятках країн. Спочатку Huawei хоче провести обмежені пілотні проєкти на ринках, де для цього є відповідні умови. До тестування мають залучити спільноту OpenHarmony, альянс GIIC, китайських розробників застосунків, виробників пристроїв та місцевих партнерів.

За словами Сюй Чжицзюня, метою цього етапу стане перевірка бізнес-моделі та пошук оптимального способу розвитку екосистеми за кордоном. Тільки після цього Huawei розглядатиме масштабніший глобальний запуск. Список перших країн і строки тестування поки не розкриті.

HarmonyOS уже набрала критичну масу в Китаї

До міжнародної експансії Huawei підходить із набагато більшою екосистемою, ніж кілька років тому.

Станом на 20 серпня 2026 року кількість пристроїв із HarmonyOS 6 перевищила 80 млн. Компанія очікує, що в четвертому кварталі показник перевищить 100 млн.

Кількість нативних застосунків, створених безпосередньо для HarmonyOS, уже перевищила 100 тисяч. Водночас на смартфонах із системою доступно понад 400 тисяч застосунків і сервісів. Для комп’ютерної версії платформи кількість програм перевищила 19 тисяч.

Саме екосистема застосунків стане головним викликом для міжнародного запуску. У Китаї Huawei змогла залучити великі місцеві сервіси та розробників, але за кордоном компанії доведеться переконати банки, соціальні мережі, стримінгові платформи, транспортні сервіси та інших постачальників адаптувати свої продукти під HarmonyOS.

Huawei хоче створити ще одну альтернативу Android та iOS

Сюй Чжицзюнь заявив, що справжнім показником успіху HarmonyOS стане здатність системи вийти за межі Китаю та зайняти помітне місце на світовому ринку. Huawei фактично розглядає платформу як ще одну повноцінну екосистему поряд з Android та iOS.

Для компанії це принципова зміна. Після втрати доступу до мобільних сервісів Google Huawei тривалий час розвивала HarmonyOS передусім навколо китайського ринку. Тепер, коли кількість пристроїв та застосунків суттєво зросла, компанія вважає екосистему достатньо зрілою для перших міжнародних експериментів.

Однак про швидку появу повноцінних смартфонів HarmonyOS у всьому світі говорити зарано. Перші пілотні проєкти мають показати, чи зможе Huawei повторити за межами Китаю головне досягнення HarmonyOS — сформувати достатньо велику базу користувачів, щоб місцевим розробникам стало економічно вигідно підтримувати нову платформу.