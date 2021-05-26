В доступі відмовлено: “Монобанк” блокує рахунки користувачів навіть з хорошою репутацією

Черговий клієнт українського банку «Монобанк» повідомив про відмову обслуговування з боку фінустанови. На цей раз причиною стали не незареєстровані доходи, а злом його аккаунта шахраями (за словами самого постраждалого).





Подробиці інциденту

Свій негативний відгук, а скоріше – звернення до співробітників «Монобанку», користувач залишив на сайті Мінфіну. Він написав, що почав обслуговуватися у фінустанови ще в 2019 році, при цьому до цього дня дуже задоволений співпрацею. Єдиний раз в цих відносинах трапилася неприємність – в 2020 році представники фінустанови звернулися до користувача з вимогою уточнити походження коштів, які були зараховані на його карту. Тоді користувач пояснив, що кошти були переведені його сестрою, після чого переказ був розблокований. З тих пір ніяких складнощів не виникало до 2021 року.

Неприємність трапилася пізно ввечері, коли користувач повертався з магазину. Сталося наступне:

на телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що в його банкінг-аккаунт зробив вхід невідомий користувач за допомогою IPhone 11, якого у власника рахунку ніколи не було;

доступ до аккаунту був заблокований;

користувач швидко відновив доступ, змінив пароль і заблокував карту.

Через 5 хвилин на його телефон прийшло повідомлення від «Монобанку», що фінустанова припиняє з ним співпрацю. Після цього користувач вже не зміг зайти в свій аккаунт через його відсутність, кошти йому були виведені на карту іншого банку.