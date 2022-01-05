Hardnews

Опубліковано рейтинг найпотужніших Android смартфонів за 2021 рік

05.01.2022
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iQOO Neo3

Бенчмарк AnTuTu – головне мірило продуктивності Android смартфонів. Команда його розробників щомісяця публікує перелік пристроїв, які набрали в тесті найбільшу кількість балів. Сьогодні вона викотила рейтинг найпотужніших телефонів за грудень, який можна вважати підсумковим топом за 2021 рік. 


Змін у порівнянні з листопадовим списком дуже мало: перші три місця залишилися ті ж самі, на рядок вище піднявся Vivo X70 Pro+, також до списку лідерів потрапили OPPO Find N, iQOO Neo 5S та Moto Edge S30, які замінили Black Shark 4 Pro, Meizu 18 Pro та OnePlus 9 Pro відповідно. Всі ці гаджети працюють на чіпі Snapdragon 888.

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Цілком топ найпотужніших смартфонів за підсумками 2021 року виглядає так: 

  1. Xiaomi Black Shark 4S Pro 
  2. ZTE Red Magic 6S Pro 
  3. IQOO 8 Pro 
  4. Vivo X70 Pro+ 
  5. OPPO Find N 
  6. IQOO 8 
  7. ASUS ROG Gaming Phone 5S 
  8. IQOO Neo 5S 
  9. Moto Edge S30 
  10. OPPO Find X3 Pro

Зазначимо, що в рейтинг не потрапили флагмани Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Moto Edge X30, побудовані на базі новітнього процесора Snapdragon 8 Gen 1. Усі вони вийшли наприкінці року і ще не пройшли достатньо тестів, щоб потрапити в загальний топ. Тому чекаємо січня – заруба буде не на жарт!

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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