Опубліковано рейтинг найпотужніших Android смартфонів за 2021 рік
Бенчмарк AnTuTu – головне мірило продуктивності Android смартфонів. Команда його розробників щомісяця публікує перелік пристроїв, які набрали в тесті найбільшу кількість балів. Сьогодні вона викотила рейтинг найпотужніших телефонів за грудень, який можна вважати підсумковим топом за 2021 рік.
Змін у порівнянні з листопадовим списком дуже мало: перші три місця залишилися ті ж самі, на рядок вище піднявся Vivo X70 Pro+, також до списку лідерів потрапили OPPO Find N, iQOO Neo 5S та Moto Edge S30, які замінили Black Shark 4 Pro, Meizu 18 Pro та OnePlus 9 Pro відповідно. Всі ці гаджети працюють на чіпі Snapdragon 888.
Цілком топ найпотужніших смартфонів за підсумками 2021 року виглядає так:
- Xiaomi Black Shark 4S Pro
- ZTE Red Magic 6S Pro
- IQOO 8 Pro
- Vivo X70 Pro+
- OPPO Find N
- IQOO 8
- ASUS ROG Gaming Phone 5S
- IQOO Neo 5S
- Moto Edge S30
- OPPO Find X3 Pro
Зазначимо, що в рейтинг не потрапили флагмани Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Moto Edge X30, побудовані на базі новітнього процесора Snapdragon 8 Gen 1. Усі вони вийшли наприкінці року і ще не пройшли достатньо тестів, щоб потрапити в загальний топ. Тому чекаємо січня – заруба буде не на жарт!
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