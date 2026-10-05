Сучасні авто передають VIN і геолокацію водіїв стороннім компаніям

Команда Північно-Східного університету США спільно з Consumer Reports дослідила 21 автомобіль 19 марок і 30 мобільних застосунків. Як повідомляє університет, серед отримувачів інформації виявилися аналітичні компанії та посередники, які працюють із даними користувачів.

Важлива деталь: дослідники окремо перевіряли автомобілі та програми на смартфонах. Зашифрований трафік самих машин прочитати не вдалося — команда бачила, до яких серверів вони звертаються. Натомість у застосунках вдалося встановити, яку саме інформацію передавали назовні. Тож саме з’єднання автомобіля зі стороннім сервером ще не доводить передачу персональних даних.

Що дізнаються сторонні компанії

Передачу особистої інформації виявили в HondaLink, Lincoln, MyNissan, myCadillac, myChevrolet, myBuick і myGMC. Набори даних відрізнялися залежно від програми: йшлося про VIN, електронні адреси, телефонні номери або координати. Зокрема, HondaLink надсилав VIN і точну геолокацію аналітичному сервісу Amplitude.

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VIN — це постійний ідентифікатор конкретного автомобіля. У поєднанні з контактами власника він потенційно дозволяє пов’язати машину з активністю людини на сайтах, у застосунках та з історією покупок. Дослідники наголошують: така можливість створює ризик детального профілювання користувачів.

Для перевірки команда спрямовувала трафік через власне мережеве обладнання, зокрема Raspberry Pi та мобільну точку доступу. Автомобілі із вбудованим стільниковим зв’язком також тестували в екранованій конструкції, яка блокувала зовнішній сигнал.

Після отримання результатів Honda попросила Amplitude видалити передані дані та оновила HondaLink, припинивши надсилання геолокації цьому сервісу. Водночас автовиробник заявив, що договір і раніше забороняв Amplitude продавати ці відомості або використовувати їх для власних потреб.

Автори дослідження закликають виробників чітко пояснювати, кому й навіщо вони передають інформацію, та дозволяти відмовитися від такого обміну без втрати основних функцій автомобіля.