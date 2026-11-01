Samsung Galaxy Fit 4 раскрыли ещё до презентации: новый экран, больше функций, но без важных обновлений

Компания Samsung готовит следующее поколение бюджетного фитнес-браслета Galaxy Fit 4, который придет на смену модели 2024 года. Журналисты SammyGuru проанализировали программный код приложения Galaxy Fit4 Manager и обнаружили информацию о возможностях будущего устройства. Судя по полученным данным, производитель не планирует кардинально менять концепцию браслета, сосредоточившись на небольших улучшениях экрана, программного обеспечения и удобства использования.

Внешне Galaxy Fit 4 почти полностью повторит своего предшественника. Он сохранит прямоугольный AMOLED-дисплей со скруглёнными углами, одну физическую кнопку сбоку и силиконовый ремешок. Среди возможных цветов корпуса упоминаются черный, серебристый и светло-зеленый, хотя ранее опубликованные изображения также демонстрировали белый и светло-голубой варианты.

Что изменится в Samsung Galaxy Fit 4

Одно из немногих заметных обновлений коснется дисплея. В файлах приложения обнаружили циферблаты с разрешением 258 × 428 пикселей, тогда как Galaxy Fit 3 имеет экран с разрешением 256 × 402 пикселей. Это позволяет предположить, что новая модель получит чуть более высокий дисплей, хотя его точные характеристики Samsung пока не подтвердила.

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Samsung Galaxy Fit 4

Интерфейс браслета будет поддерживать до 12 информационных виджетов, между которыми можно будет переключаться с помощью жестов. На них будут отображаться количество пройденных шагов, пульс, сожженные калории и другие показатели. Также предусмотрены два режима управления уведомлениями между смартфоном и браслетом, а также функция поиска телефона, которая позволяет подать звуковой сигнал на подключенное устройство.

Набор функций для контроля здоровья останется аналогичным Galaxy Fit 3. Пользователи смогут отслеживать пульс в течение дня, получать предупреждения о его чрезмерном повышении или понижении, измерять уровень кислорода в крови и контролировать стресс. Предусмотрены автоматическое распознавание тренировок, отслеживание пульсовых зон и мониторинг сна с анализом фаз и оценкой его качества. Персонализированные рекомендации по сну станут доступны после семи ночей использования.

В то же время существенного обновления спортивных функций пока не ожидается. В программном коде не обнаружено подтверждений наличия встроенного GPS, поэтому для записи маршрута пробежки или велосипедной поездки, скорее всего, снова придется использовать смартфон. Это может стать одним из главных недостатков Galaxy Fit 4 на фоне конкурентов, оснащенных собственным спутниковым модулем.

Когда состоится презентация новинки и сколько она будет стоить

Из сертификационных документов известно, что Samsung Galaxy Fit 4 имеет модельный номер SM-R391 и поддерживает Bluetooth 5.4. Для сравнения: предыдущее поколение использует Bluetooth 5.3. Более новый стандарт может улучшить совместимость с современными устройствами, но заметных изменений в повседневной работе только благодаря этому обновлению ожидать не стоит.

Информации о емкости аккумулятора и автономности Galaxy Fit 4 пока нет. Оригинальный Galaxy Fit 3, по заявлению производителя, обеспечивает до 13 дней работы, поэтому именно время работы без подзарядки может стать одним из параметров, по которым будут оценивать новую модель.

Samsung пока не объявила дату презентации и официальную стоимость браслета. По предварительным слухам, цена может остаться ниже 100 долларов, то есть примерно 4500 гривен по текущему курсу. В то же время окончательные характеристики и возможности Galaxy Fit 4 станут известны только после официального анонса.