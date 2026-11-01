Samsung Galaxy Fit 4 розкрили до презентації: новий екран, більше функцій, але без важливого оновлення

Компанія Samsung готує наступне покоління бюджетного фітнес-браслета Galaxy Fit 4, який прийде на зміну моделі 2024 року. Журналісти SammyGuru проаналізували програмний код застосунку Galaxy Fit4 Manager і виявили інформацію про можливості майбутнього пристрою. Судячи з отриманих даних, виробник не планує кардинально змінювати концепцію браслета, зосередившись на невеликих покращеннях екрана, програмного забезпечення та зручності використання.

Зовні Galaxy Fit 4 майже повністю повторюватиме попередника. Він збереже прямокутний AMOLED-дисплей із заокругленими кутами, одну фізичну кнопку збоку та силіконовий ремінець. Серед можливих кольорів корпусу згадуються чорний, сріблястий та світло-зелений, хоча раніше оприлюднені зображення також демонстрували білий і світло-блакитний варіанти.

Що зміниться в Samsung Galaxy Fit 4

Одне з небагатьох помітних оновлень стосуватиметься дисплея. У файлах застосунку знайшли циферблати з роздільною здатністю 258 × 428 пікселів, тоді як Galaxy Fit 3 має екран на 256 × 402 пікселі. Це дозволяє припустити, що нова модель отримає трохи вищий дисплей, хоча його точні характеристики Samsung поки не підтвердила.

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Samsung Galaxy Fit 4

Інтерфейс браслета підтримуватиме до 12 інформаційних віджетів, між якими можна буде перемикатися жестами. На них відображатимуться кількість пройдених кроків, пульс, спалені калорії та інші показники. Також передбачено два режими керування сповіщеннями між смартфоном і браслетом та функцію пошуку телефона, яка дозволяє подати звуковий сигнал на підключений пристрій.

Набір функцій для контролю здоров’я залишиться близьким до Galaxy Fit 3. Користувачі зможуть відстежувати пульс протягом дня, отримувати попередження про його надмірне підвищення або зниження, вимірювати рівень кисню в крові та контролювати стрес. Передбачені автоматичне розпізнавання тренувань, відстеження пульсових зон і моніторинг сну з аналізом фаз та оцінкою його якості. Персоналізовані рекомендації щодо сну стануть доступними після семи ночей використання.

Водночас суттєвого оновлення спортивних можливостей поки не очікується. У програмному коді не знайшли підтверджень наявності вбудованого GPS, тому для запису маршруту пробіжки або велосипедної поїздки, найімовірніше, знову доведеться використовувати смартфон. Це може стати одним із головних недоліків Galaxy Fit 4 на тлі конкурентів із власним супутниковим модулем.

Коли представлять новинку та скільки вона коштуватиме

З документів сертифікації відомо, що Samsung Galaxy Fit 4 має модельний номер SM-R391 та підтримує Bluetooth 5.4. Для порівняння, попереднє покоління використовує Bluetooth 5.3. Новіший стандарт може покращити сумісність із сучасними пристроями, але помітних змін у повсякденній роботі лише завдяки цьому оновленню очікувати не варто.

Інформації про ємність акумулятора та автономність Galaxy Fit 4 поки немає. Оригінальний Galaxy Fit 3 забезпечує до 13 днів роботи за заявою виробника, тому саме час роботи без підзарядки може стати одним із параметрів, за якими оцінюватимуть нову модель.

Samsung ще не оголосила дату презентації та офіційну вартість браслета. За попередніми чутками, ціна може залишитися нижчою за 100 доларів, тобто приблизно 4500 гривень за поточним курсом. Водночас остаточні характеристики та можливості Galaxy Fit 4 стануть відомі лише після офіційного анонсу.