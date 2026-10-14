Учёные смоделировали, что произойдёт, если человечество попытается охладить Землю. Вместо соглашения начались обвинения и технологическая гонка

Технология, которая могла бы смягчить последствия глобального потепления, способна одновременно дать старт международной технологической гонке. По крайней мере, об этом свидетельствует симуляция переговоров, проведенная в Лондонском университете королевы Марии. Участники так и не смогли договориться о совместных правилах, а взаимное недоверие и борьба за стратегическое преимущество вытеснили разговоры о климате.

Что такое солнечная геоинженерия

Речь идет о так называемой модификации солнечного излучения (SRM), то есть о технологиях, призванных уменьшить количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Один из вариантов заключается в распылении аэрозолей в стратосфере. Эти частицы будут отражать часть излучения обратно в космос и охлаждать планету, примерно так же, как это происходит после крупных извержений вулканов.

Этот метод весьма спорный. Он может временно снизить глобальную температуру, но не удаляет углекислый газ из атмосферы и не решает проблему выбросов. Региональные последствия также неопределенны. Климатические модели указывают, в частности, на риск сокращения количества осадков в части Африки к югу от Сахары и усиления некоторых тропических штормов в Атлантике. А внезапное прекращение такого вмешательства может привести к резкому скачку температуры.

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Как проходила симуляция

В игре приняли участие ученые, специалисты по международным отношениям, военные и бывшие государственные служащие. Они представляли правительства США и Китая, общественные организации, коренные народы и технологические компании. Сценарий состоял из трёх этапов: настоящее время, 2027 и 2028 годы.

Проблемы проявились уже в первом раунде. Делегации США и Китая не захотели принимать правила, которые могли бы ограничить их собственные исследования или дать преимущество сопернику. Когда появились сообщения о подозрительных исследовательских полётах и возможном технологическом сотрудничестве, переговоры переросли во взаимные обвинения, и в итоге участники их покинули.

Парадокс заключался в том, что часть подозрений в сценарии была безосновательна. Тем не менее делегации всё равно расходились, будучи убеждёнными, что конкуренты тайно разрабатывают собственные программы. Симуляция показала, как легко недоверие запускает технологическую гонку, даже когда никто не имеет полного представления о действиях других.

Катастрофы не помогли

Последующие этапы не принесли прорыва. Новости о климатических катастрофах практически не влияли на позиции участников, а подготовленные экспертами данные о возможных последствиях геоинженерии часто оставались без ответа. Решения принимались с учётом национальных интересов, а не экологических рисков. Дополнительным препятствием стала вымышленная общественная организация, финансируемая топливной индустрией. Под видом поддержки независимых исследований она тормозила сотрудничество и ослабляла позиции ученых. На последнем этапе никакого соглашения так и не было достигнуто.

Авторы подчеркивают, что симуляция не является предсказанием. Однако её итог неутешителен. Соперничество великих держав, дезинформация и непрозрачность могут помешать установить общие правила, а без международного надзора односторонние действия способны вызвать дипломатические конфликты, особенно если климатические последствия по-разному скажутся на разных регионах. Для Украины, которая уже сталкивается с засухами и погодными аномалиями, подрывающими урожай, эти дискуссии имеют вполне практическое значение.