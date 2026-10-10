Украинцы массово меняют профессии. На эти вакансии откликаются в пять раз чаще, а зарплаты достигают тысячи евро

Украинцы заметно чаще откликаются на вакансии, связанные с физическим трудом. За год количество откликов на вакансии комплектовщиков выросло в пять раз, механиков — почти вдвое, а сборщиков — на две трети. В то же время кадровый дефицит в производстве и строительстве никуда не исчез.
К таким выводам пришли аналитики OLX Робота, которые сравнили активность соискателей в августе 2026 года с августом 2025 года.
Производство и склады
Наиболее резко изменился спрос на вакансии комплектовщиков. В августе на такие объявления откликались в пять раз чаще, чем годом ранее, а медианная зарплата составляла 31,5 тыс. грн. Эти работники собирают и проверяют заказы, а также формируют партии товаров для отправки, поэтому их ищут склады, логистические центры, производственные и торговые компании.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Интерес к механикам за год почти удвоился, количество откликов выросло на 97% при медианной зарплате 37,5 тыс. грн. На вакансии сборщиков откликались на 66% активнее, на должности подсобных рабочих — на 36%, и в обоих случаях работодатели предлагали около 30 тыс. грн.
Растет спрос и на квалифицированную работу. Количество откликов на вакансии машинистов экскаваторов увеличилось на 32%, а медианная зарплата здесь — одна из самых высоких среди рабочих профессий: 50 тыс. грн. Операторы станков с ЧПУ, работающие с промышленным оборудованием для обработки деталей, привлекли на 27% больше внимания соискателей при медианном предложении в 35 тыс. грн. То есть люди охотнее реагируют как на вакансии с низким порогом входа, так и на те, которые требуют опыта.
Строительная отрасль платит больше всех
Украинцы также стали активнее искать работу на стройках. Откликов на вакансии разнорабочих стало на 35% больше, монтажников — на 31%, строителей — на 22%. Самую высокую медианную зарплату среди всех исследованных рабочих специальностей предлагают именно строителям — 55 тыс. грн. Монтажникам платят 47,5 тыс. грн, а разнорабочим — 30 тыс. грн, поэтому разница между первыми и последними достигает 25 тыс. грн.
|Профессия
|Медианная зарплата
|Изменение количества отзывов за год
|Строитель
|55 000 грн
|+22 %
|Машинист экскаватора
|50 000 грн
|+32 %
|Монтажник
|47 500 грн
|+31 %
|Механик
|37 500 грн
|+97 %
|Оператор ЧПУ
|35 000 грн
|+27 %
|Комплектовщик
|31 500 грн
|в 5 раз
|Сборщик
|30 000 грн
|+66 %
|Помощник
|30 000 грн
|+36 %
|Рабочий общего профиля
|30 000 грн
|+35 %
Интересно, что наибольший прирост откликов наблюдается не на самых высокооплачиваемых должностях. Комплектовщикам предлагают заметно меньше, чем строителям или машинистам экскаваторов, но именно их вакансии привлекли больше всего новых кандидатов.
Логистика, торговля и другие сферы
На вакансии грузчиков откликались на 42 % чаще. В розничной торговле интерес к должностям менеджеров по продажам вырос на 38%, товароведов — на 28%, а администраторов — в три раза при медианной зарплате 25,7 тыс. грн.
Трехкратный рост отмечается и за пределами рабочего сегмента. В три раза чаще поступают отклики на вакансии копирайтеров (медианная зарплата 20,3 тыс. грн) и системных администраторов (32,5 тыс. грн). Количество откликов на вакансии риэлторов выросло на 65%, репетиторов — на 29%, фармацевтов — на 21%, стоматологов — на 19%.
Почему не исчезает дефицит кадров
Аналитики связывают эти изменения с ситуацией на рынке труда. В производстве, строительстве и других сферах, где требуется физическое присутствие, не хватает людей, поэтому работодатели повышают зарплаты, и именно в рабочих специальностях оплата за последний год росла наиболее заметно.
Однако большее количество откликов ещё не означает, что вакансии легко заполнить. Конкуренция за рабочие должности по-прежнему ниже, чем за удалённую работу или вакансии с гибким графиком, а кандидатов на одно объявление по-прежнему немного. Выбирая работу, люди учитывают не только зарплату, но и условия труда, график, возможности развития и социальные гарантии. Если же вакансия предполагает переезд, решающим фактором часто становится жилье. Высокая зарплата остается весомым преимуществом, но сама по себе не гарантирует работодателю необходимого количества сотрудников.