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Украинцы массово меняют профессии. На эти вакансии откликаются в пять раз чаще, а зарплаты достигают тысячи евро

Автор:
Карел Татьяна

Украинцы заметно чаще откликаются на вакансии, связанные с физическим трудом. За год количество откликов на вакансии комплектовщиков выросло в пять раз, механиков — почти вдвое, а сборщиков — на две трети. В то же время кадровый дефицит в производстве и строительстве никуда не исчез.

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К таким выводам пришли аналитики OLX Робота, которые сравнили активность соискателей в августе 2026 года с августом 2025 года.

Производство и склады

Наиболее резко изменился спрос на вакансии комплектовщиков. В августе на такие объявления откликались в пять раз чаще, чем годом ранее, а медианная зарплата составляла 31,5 тыс. грн. Эти работники собирают и проверяют заказы, а также формируют партии товаров для отправки, поэтому их ищут склады, логистические центры, производственные и торговые компании.

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Интерес к механикам за год почти удвоился, количество откликов выросло на 97% при медианной зарплате 37,5 тыс. грн. На вакансии сборщиков откликались на 66% активнее, на должности подсобных рабочих — на 36%, и в обоих случаях работодатели предлагали около 30 тыс. грн.

Растет спрос и на квалифицированную работу. Количество откликов на вакансии машинистов экскаваторов увеличилось на 32%, а медианная зарплата здесь — одна из самых высоких среди рабочих профессий: 50 тыс. грн. Операторы станков с ЧПУ, работающие с промышленным оборудованием для обработки деталей, привлекли на 27% больше внимания соискателей при медианном предложении в 35 тыс. грн. То есть люди охотнее реагируют как на вакансии с низким порогом входа, так и на те, которые требуют опыта.

Строительная отрасль платит больше всех

Украинцы также стали активнее искать работу на стройках. Откликов на вакансии разнорабочих стало на 35% больше, монтажников — на 31%, строителей — на 22%. Самую высокую медианную зарплату среди всех исследованных рабочих специальностей предлагают именно строителям — 55 тыс. грн. Монтажникам платят 47,5 тыс. грн, а разнорабочим — 30 тыс. грн, поэтому разница между первыми и последними достигает 25 тыс. грн.

ПрофессияМедианная зарплатаИзменение количества отзывов за год
Строитель55 000 грн+22 %
Машинист экскаватора50 000 грн+32 %
Монтажник47 500 грн+31 %
Механик37 500 грн+97 %
Оператор ЧПУ35 000 грн+27 %
Комплектовщик31 500 грнв 5 раз
Сборщик30 000 грн+66 %
Помощник30 000 грн+36 %
Рабочий общего профиля30 000 грн+35 %

Интересно, что наибольший прирост откликов наблюдается не на самых высокооплачиваемых должностях. Комплектовщикам предлагают заметно меньше, чем строителям или машинистам экскаваторов, но именно их вакансии привлекли больше всего новых кандидатов.

Логистика, торговля и другие сферы

На вакансии грузчиков откликались на 42 % чаще. В розничной торговле интерес к должностям менеджеров по продажам вырос на 38%, товароведов — на 28%, а администраторов — в три раза при медианной зарплате 25,7 тыс. грн.

Трехкратный рост отмечается и за пределами рабочего сегмента. В три раза чаще поступают отклики на вакансии копирайтеров (медианная зарплата 20,3 тыс. грн) и системных администраторов (32,5 тыс. грн). Количество откликов на вакансии риэлторов выросло на 65%, репетиторов — на 29%, фармацевтов — на 21%, стоматологов — на 19%.

Почему не исчезает дефицит кадров

Аналитики связывают эти изменения с ситуацией на рынке труда. В производстве, строительстве и других сферах, где требуется физическое присутствие, не хватает людей, поэтому работодатели повышают зарплаты, и именно в рабочих специальностях оплата за последний год росла наиболее заметно.

Однако большее количество откликов ещё не означает, что вакансии легко заполнить. Конкуренция за рабочие должности по-прежнему ниже, чем за удалённую работу или вакансии с гибким графиком, а кандидатов на одно объявление по-прежнему немного. Выбирая работу, люди учитывают не только зарплату, но и условия труда, график, возможности развития и социальные гарантии. Если же вакансия предполагает переезд, решающим фактором часто становится жилье. Высокая зарплата остается весомым преимуществом, но сама по себе не гарантирует работодателю необходимого количества сотрудников.

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