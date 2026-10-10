Українці масово змінюють професії. На ці вакансії відгукуються в п’ять разів частіше, а зарплати сягають тисячі євро

Українці помітно частіше відгукуються на вакансії, пов’язані з фізичною працею. За рік кількість відгуків на посади комплектувальників зросла вп’ятеро, механіків майже вдвічі, а складальників на дві третини. Водночас кадровий голод у виробництві та будівництві нікуди не зник.

Такі висновки зробили аналітики OLX Робота, які порівняли активність кандидатів у серпні 2026 року з серпнем 2025-го.

Виробництво і склади

Найрізкіше змінився попит на вакансії комплектувальників. У серпні на такі оголошення відгукувалися в п’ять разів частіше, ніж роком раніше, а медіанна зарплата становила 31,5 тис. грн. Ці працівники збирають і перевіряють замовлення та формують партії товарів для відправлення, тож їх шукають склади, логістичні центри, виробництва й торговельні компанії.

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Інтерес до механіків за рік майже подвоївся, кількість відгуків зросла на 97% при медіанній зарплаті 37,5 тис. грн. На вакансії складальників відгукувалися на 66% активніше, на посади підсобників на 36%, і в обох випадках роботодавці пропонували близько 30 тис. грн.

Зростає попит і на кваліфіковану роботу. Відгуків на вакансії машиністів екскаватора побільшало на 32%, а медіанна зарплата тут одна з найвищих серед робітничих професій, 50 тис. грн. Оператори верстатів з ЧПК, які працюють з промисловим обладнанням для обробки деталей, отримали на 27% більше уваги кандидатів при медіанній пропозиції 35 тис. грн. Тобто люди охочіше реагують як на вакансії з низьким порогом входу, так і на ті, що вимагають досвіду.

Будівництво платить найбільше

Активніше українці шукають роботу й на будовах. Відгуків на вакансії різноробочих стало на 35% більше, монтажників на 31%, будівельників на 22%. Найвищу медіанну зарплату серед усіх досліджених робітничих спеціальностей пропонують саме будівельникам, 55 тис. грн. Монтажникам платять 47,5 тис. грн, а різноробочим 30 тис. грн, тож різниця між першими й останніми сягає 25 тис. грн.

Професія Медіанна зарплата Зміна кількості відгуків за рік Будівельник 55 000 грн +22% Машиніст екскаватора 50 000 грн +32% Монтажник 47 500 грн +31% Механік 37 500 грн +97% Оператор ЧПК 35 000 грн +27% Комплектувальник 31 500 грн у 5 разів Складальник 30 000 грн +66% Підсобник 30 000 грн +36% Різноробочий 30 000 грн +35%

Цікаво, що найбільший приріст відгуків мають не найоплачуваніші посади. Комплектувальникам пропонують помітно менше, ніж будівельникам чи машиністам екскаватора, але саме їхні вакансії набрали найбільше нових кандидатів.

Логістика, торгівля та інші сфери

На вакансії вантажників відгукувалися на 42% частіше. У роздрібній торгівлі інтерес до посад менеджерів із продажу зріс на 38%, товарознавців на 28%, а адміністраторів утричі при медіанній зарплаті 25,7 тис. грн.

Трикратне зростання фіксують і поза робітничим сегментом. Втричі частіше відгукуються на вакансії копірайтерів (медіанна пропозиція 20,3 тис. грн) та системних адміністраторів (32,5 тис. грн). Кількість відгуків на посади ріелторів зросла на 65%, репетиторів на 29%, фармацевтів на 21%, стоматологів на 19%.

Чому дефіцит кадрів не зникає

Аналітики пов’язують ці зміни із ситуацією на ринку праці. У виробництві, будівництві та інших сферах, де потрібна фізична присутність, людей бракує, тому роботодавці піднімають зарплати, і саме в робітничих спеціальностях оплата за останній рік зростала найпомітніше.

Проте більше відгуків ще не означає, що вакансії легко закрити. Конкуренція за робітничі посади й надалі нижча, ніж за віддалену роботу чи місця з гнучким графіком, а кандидатів на одне оголошення лишається небагато. Обираючи роботу, люди зважають не лише на зарплату, а й на умови праці, графік, можливості розвитку та соціальні гарантії. Якщо ж вакансія передбачає переїзд, вирішальним часто стає житло. Висока зарплата лишається вагомою перевагою, але сама по собі не гарантує роботодавцю потрібної кількості працівників.