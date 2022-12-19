Шкідливі знахідки: що категорично заборонено підбирати на вулиці

Кожна річ має свою унікальну енергетику, яка у великій мірі залежить від особливостей її власника. Саме тому низка екстрасенсів та магів не радить підбирати на вулиці загублені кимось речі та користуватися ними. Адже крім чужорідної енергетики попереднього власника, ця річ може бути заговореною та завдати значної шкоди тому, хто її присвоїв.

Експерти назвали предмети, які категорично заборонено підбирати на вулиці і тим більше приносити в свою оселю. Наслідки такого вчинку можуть бути фатальними.

Монети

Метали найчастіше використовують у різноманітних магічних ритуалах. Через них можна навіть вректи людину. Тож підібравши на вулиці монету не дивуйтеся, якщо раптом почнете хворіти. Деякі починаючі маги тренуються у своїх вміннях, підкидаючи зачакловані монети. А потім спостерігають за поведінкою та долею людей, які їх підібрали. Саме тому краще триматися подалі від таких знахідок. А от якщо підібрати на вулиці паперову купюру, нічого страшного найімовірніше не станеться.

Дзеркала

Дзеркала також можна віднести до речей, які легко піддаються магічному впливу. За словами екстрасенсів, дзеркала володіють пам’яттю. З їх допомогою нещастя, які траплялися в житті попереднього власника, можуть легко перейти до наступного. А тому не варто ризикувати та даремно наражати себе на небезпеку.

Хрестики

Тут думки магів та священнослужителів на диво сходяться. Адже хрестик – це не просто прикраса. Він несе в собі таємну силу і може не лише зберігати інформацію про свого власника, а й передавати його болі і страждання наступним носіям. Релігійний амулет, покликаний захищати одну людину, іншій може завдати шкоди, подіявши з точністю до навпаки.

Голки та шпильки

Ці предмети маги використовують повсякчас. Саме з них роблять підклади, врікають людей, спричиняючи у них тяжкі хвороби. До знайдених голок та шпильок не можна навіть торкатися, не те що забирати їх додому. Адже так можна накликати біду чи й того гірше – взяти на себе прокляття, яке було призначене для іншої людини.