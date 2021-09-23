Xiaomi 11T – чудовий вибір коли Pro забагато
23 вересня, тобто сьогодні, стартують міжнародні продажі флагманського смартфона від Xiaomi .У нову серію увійшли три моделі: Xiaomi 11 Lite 5G NE , 11T і 11T Pro, про який ми вже розповідали зовсім недавно. Проте, якщо ви хочете трохи заощадити, але все ж отримати хороший смартфон, тоді вам слід придивитися до моделі Xiaomi 11T без приставки Pro в кінці.
Все для споживання контенту
Модель Mi 11T отримала 6,67-дюймовий дисплей з здатністю 2400 x 1080 та AMOLED-матрицю, частоту оновлення 120 Гц і підтримку Dolby Vision. Крім того, екран захищений каленим склом Corning Gorilla Glass Victus. Фанати мобільного геймінгу оцінять частоту дискретизації до 480 Гц і стереодинаміки від Harman Kardon, розташовані на верхньому і нижньому торцях.
Достойна камера та топове залізо
Використані в дисплеї технології стануть в нагоді для перегляду фото і відеоматеріалів, знятих на 108 Мп основну камеру, 8 Мп ультраширококутний об’єктив, 5 Мп макрооб’єктив або 16 Мп Селфі сенсор. За швидку обробку одержані кадрів відповідає топовий Snapdragon 888 з підтримкою мереж 5G. Доповнює потужний чіп 8/12 ГБ оперативної пам’яті і постійне сховище на 128/256 ГБ.
Довга робота та швидка передача даних
Активних користувачів чекає подарунок у вигляді акумулятора на 5000 мАг, якого вистачить на цілий день роботи. Коли заряд буде підходити до 0%, покупці зможуть випробувати підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Всього за 17-20 хвилин вона відновить всю ємність акумулятора. Приємним доповненням до всього вищесказаного виступає наявність NFC, модуль Bluetooth 5.2 і WiFi 6.
Порівняння Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T та Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Xiaomi 11T Pro
|Xiaomi 11T
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Екран
|6.67” плаский AMOLED DotDisplay
DisplayMate A+
Частота дискретизації до 480 Гц
Співвідношення сторін: 20:9
FHD+, 2400×1080
TrueColor
True Display
Понад 1 мільярд кольорів
Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип)
Контрастність: 5000000:1 (тип)
AdaptiveSync, 120 Гц
HDR10+
Dolby Vision®
Денний режим 3.0, Режим читання 3.0
360° датчик зовнішнього освітлення
|6.67” плаский AMOLED DotDisplay
Частота дискретизації до 480 Гц
Співвідношення сторін: 20:9
FHD+, 2400×1080
TrueColor
True Display
Понад 1 мільярд кольорів
Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип)
Контрастність: 5000000:1 (тип)
AdaptiveSync, 120 Гц
HDR10+
Денний режим 3.0 Режим читання 3.0
360° датчик зовнішнього освітлення
|6.55” AMOLED DotDisplay
10-bit TrueColor та DCI-P3
Частота оновлення 90 Гц
Частота дискретизації 240 Гц
FHD+, 2400×1080
HDR10+
Dolby Vision®
|Колір
|Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue
|Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White
|Розміри
|164,1×76,9×8,8 мм
204 г
|164,1×76,9×8,8 мм
203 г
|160,53×75,73×6,81 мм
158 г
|Продуктив-ність
|Qualcomm® Snapdragon™ 888,
5-нм техпроцес
|MediaTek Dimensity 1200-Ultra,
6-нм техпроцес
|Qualcomm®️ Snapdragon™ 778G,
6-нм техпроцес
|Основна камера
|108 Мп ширококутна камера
(розмір пікселя 0,7 мкм, 2,1 мкм 9-в-1 Super Pixel, f/1.75, 7P-об’єктив,
Dual Native ISO)
8 Мп ультраширококутна камера
5 Мп телемакрокамера (f/2.4, AF 3-7 см)
|64 Мп основна камера
(F/1.79, 0,7 мкм, 4-в-1 до 1,4 мкм)
8 Мп ультраширококутна камера
5 Мп телемакрокамера (F/2.4, 1,12 мкм)
|Фронтальна камера
|16 Мп фронтальна вбудована камера
(f/2.45)
|20 Мп фронтальна вбудована камера
|Зв’язок
|Підтримка 5G***
Bluetooth 5.2
Wi-Fi 6
Підтримка двох SIM****
Багатофункціональний NFC
ІЧ-бластер
|Підтримка 5G***
Bluetooth 5.2
Wi-Fi 6
Підтримка двох SIM****
Багатофункціональний NFC
ІЧ-бластер
|Розблоку- вання
|Бічний сканер відбитків пальців, розблокування за пін-кодом та паролем, розблокування за допомогою графічного ключа
|Зарядка
|Батарея 5000 мА•год (тип)*****
Xiaomi HyperCharge 120 Вт
Зарядний пристрій 120 Вт у комплекті
|Батарея 5000 мА•год (тип)
Дротова турбозарядка 67 Вт
Зарядний пристрій
67 Вт у комплекті
|Батарея 4250 мА•год (тип)
Швидка зарядка 33 Вт
Зарядний пристрій 33 Вт у комплекті
|Аудіо
|Стереодинаміки
ЗВУК ВІД Harman Kardon
Dolby Atmos®
|Стереодинаміки
Dolby Atmos®
|Стереодинаміки
|Вібромотор
|Лінійний мотор на осі X
|Лінійний мотор на осі Z
|Система
|MIUI 12.5 на базі Android 11
|Пам’ять
|8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ,
12 ГБ + 256 ГБ
|8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ
|6 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ
Ціна та доступність на ринку
Замовити флагманський Xiaomi Mi 11T Pro можна на AliExpress зі швидкою доставкою в Україну. Ціни та версії смартфонів виглядають наступним чином.
- Xiaomi Mi 11T Pro (8/128 ГБ) – $399
- Xiaomi Mi 11T Pro (8/256 ГБ) – $499
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter