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Xiaomi 11T – чудовий вибір коли Pro забагато

23.09.2021
3 хв. на прочитання
Xiaomi 11T

23 вересня, тобто сьогодні, стартують міжнародні продажі флагманського смартфона від Xiaomi .У нову серію увійшли три моделі: Xiaomi 11 Lite 5G NE , 11T і 11T Pro, про який ми вже розповідали зовсім недавно.  Проте, якщо ви хочете трохи заощадити, але все ж отримати хороший смартфон, тоді вам слід придивитися до моделі Xiaomi 11T без приставки Pro в кінці.


Все для споживання контенту

Модель Mi 11T отримала 6,67-дюймовий дисплей з здатністю 2400 x 1080 та AMOLED-матрицю, частоту оновлення 120 Гц і підтримку Dolby Vision. Крім того, екран захищений каленим склом Corning Gorilla Glass Victus. Фанати мобільного геймінгу оцінять частоту дискретизації до 480 Гц і стереодинаміки від Harman Kardon, розташовані на верхньому і нижньому торцях.

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Xiaomi 11T

Достойна камера та топове залізо

Використані в дисплеї технології стануть в нагоді для перегляду фото і відеоматеріалів, знятих на 108 Мп основну камеру, 8 Мп ультраширококутний об’єктив, 5 Мп макрооб’єктив або 16 Мп Селфі сенсор. За швидку обробку одержані кадрів відповідає топовий Snapdragon 888 з підтримкою мереж 5G. Доповнює потужний чіп 8/12 ГБ оперативної пам’яті і постійне сховище на 128/256 ГБ.

Довга робота та швидка передача даних

Активних користувачів чекає подарунок у вигляді акумулятора на 5000 мАг, якого вистачить на цілий день роботи. Коли заряд буде підходити до 0%, покупці зможуть випробувати підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Всього за 17-20 хвилин вона відновить всю ємність акумулятора. Приємним доповненням до всього вищесказаного виступає наявність NFC, модуль Bluetooth 5.2 і WiFi 6.

Xiaomi 11T

Порівняння Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T та Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T ProXiaomi 11TXiaomi 11 Lite 5G NE
Екран6.67” плаский AMOLED DotDisplay

DisplayMate A+

Частота дискретизації до 480 Гц

Співвідношення сторін: 20:9

FHD+, 2400×1080

TrueColor

True Display

Понад 1 мільярд кольорів

Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип)

Контрастність: 5000000:1 (тип)

AdaptiveSync, 120 Гц

HDR10+

Dolby Vision®

Денний режим 3.0, Режим читання 3.0

360° датчик зовнішнього освітлення

6.67” плаский AMOLED  DotDisplay

Частота дискретизації до 480 Гц

Співвідношення сторін: 20:9

FHD+, 2400×1080

TrueColor

True Display

Понад 1 мільярд кольорів

Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип)

Контрастність: 5000000:1 (тип)

AdaptiveSync, 120 Гц

HDR10+

Денний режим 3.0 Режим читання 3.0

360° датчик зовнішнього освітлення

6.55” AMOLED DotDisplay

10-bit TrueColor та DCI-P3

Частота оновлення 90 Гц

Частота дискретизації 240 Гц

FHD+, 2400×1080

HDR10+

Dolby Vision®

 

 

 

КолірMeteorite Gray, Moonlight White, Celestial BlueTruffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White
Розміри164,1×76,9×8,8 мм

204 г

164,1×76,9×8,8 мм

203 г

160,53×75,73×6,81 мм

158 г

Продуктив-ністьQualcomm® Snapdragon™ 888,

5-нм техпроцес

MediaTek Dimensity 1200-Ultra,

6-нм техпроцес

Qualcomm®️ Snapdragon™ 778G,

6-нм техпроцес

Основна камера108 Мп ширококутна камера

(розмір пікселя 0,7 мкм, 2,1 мкм 9-в-1 Super Pixel, f/1.75, 7P-об’єктив,

Dual Native ISO)

8 Мп ультраширококутна камера
(120° FOV, f/2.2)

5 Мп телемакрокамера (f/2.4, AF 3-7 см)

64 Мп основна камера

(F/1.79, 0,7 мкм, 4-в-1 до 1,4 мкм)

8 Мп ультраширококутна камера
(F/2.2, 1,12 мкм)

5 Мп телемакрокамера (F/2.4, 1,12 мкм)

Фронтальна камера16 Мп фронтальна вбудована камера
(f/2.45)		20 Мп фронтальна вбудована камера
Зв’язокПідтримка 5G***

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Підтримка двох SIM****

Багатофункціональний NFC

ІЧ-бластер

Підтримка 5G***

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Підтримка двох SIM****

Багатофункціональний NFC

ІЧ-бластер

Розблоку-  ванняБічний сканер відбитків пальців, розблокування за пін-кодом та паролем, розблокування за допомогою графічного ключа
ЗарядкаБатарея 5000 мА•год (тип)*****

Xiaomi HyperCharge 120 Вт

Зарядний пристрій 120 Вт у комплекті

Батарея 5000 мА•год (тип)

Дротова турбозарядка 67 Вт

Зарядний пристрій

67 Вт у комплекті

Батарея 4250 мА•год (тип)

Швидка зарядка 33 Вт

Зарядний пристрій 33 Вт у комплекті

АудіоСтереодинаміки

ЗВУК ВІД Harman Kardon

Dolby Atmos®

Стереодинаміки

Dolby Atmos®

Стереодинаміки
ВібромоторЛінійний мотор на осі XЛінійний мотор на осі Z
СистемаMIUI 12.5  на базі Android 11
Пам’ять8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ,
12 ГБ + 256 ГБ		8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ		6 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 128 ГБ,
8 ГБ + 256 ГБ

Ціна та доступність на ринку

Замовити флагманський Xiaomi Mi 11T Pro можна на AliExpress зі швидкою доставкою в Україну. Ціни та версії смартфонів виглядають наступним чином.

  • Xiaomi Mi 11T Pro (8/128 ГБ) – $399
  • Xiaomi Mi 11T Pro (8/256 ГБ) – $499

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