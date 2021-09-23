Xiaomi 11T – чудовий вибір коли Pro забагато

23 вересня, тобто сьогодні, стартують міжнародні продажі флагманського смартфона від Xiaomi .У нову серію увійшли три моделі: Xiaomi 11 Lite 5G NE , 11T і 11T Pro, про який ми вже розповідали зовсім недавно. Проте, якщо ви хочете трохи заощадити, але все ж отримати хороший смартфон, тоді вам слід придивитися до моделі Xiaomi 11T без приставки Pro в кінці.





Все для споживання контенту

Модель Mi 11T отримала 6,67-дюймовий дисплей з здатністю 2400 x 1080 та AMOLED-матрицю, частоту оновлення 120 Гц і підтримку Dolby Vision. Крім того, екран захищений каленим склом Corning Gorilla Glass Victus. Фанати мобільного геймінгу оцінять частоту дискретизації до 480 Гц і стереодинаміки від Harman Kardon, розташовані на верхньому і нижньому торцях.

Достойна камера та топове залізо

Використані в дисплеї технології стануть в нагоді для перегляду фото і відеоматеріалів, знятих на 108 Мп основну камеру, 8 Мп ультраширококутний об’єктив, 5 Мп макрооб’єктив або 16 Мп Селфі сенсор. За швидку обробку одержані кадрів відповідає топовий Snapdragon 888 з підтримкою мереж 5G. Доповнює потужний чіп 8/12 ГБ оперативної пам’яті і постійне сховище на 128/256 ГБ.

Довга робота та швидка передача даних

Активних користувачів чекає подарунок у вигляді акумулятора на 5000 мАг, якого вистачить на цілий день роботи. Коли заряд буде підходити до 0%, покупці зможуть випробувати підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Всього за 17-20 хвилин вона відновить всю ємність акумулятора. Приємним доповненням до всього вищесказаного виступає наявність NFC, модуль Bluetooth 5.2 і WiFi 6.

Порівняння Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T та Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11 Lite 5G NE Екран 6.67” плаский AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ Частота дискретизації до 480 Гц Співвідношення сторін: 20:9 FHD+, 2400×1080 TrueColor True Display Понад 1 мільярд кольорів Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип) Контрастність: 5000000:1 (тип) AdaptiveSync, 120 Гц HDR10+ Dolby Vision® Денний режим 3.0, Режим читання 3.0 360° датчик зовнішнього освітлення 6.67” плаский AMOLED DotDisplay Частота дискретизації до 480 Гц Співвідношення сторін: 20:9 FHD+, 2400×1080 TrueColor True Display Понад 1 мільярд кольорів Яскравість 800 ніт (тип), пікова яскравість 1000 ніт (тип) Контрастність: 5000000:1 (тип) AdaptiveSync, 120 Гц HDR10+ Денний режим 3.0 Режим читання 3.0 360° датчик зовнішнього освітлення 6.55” AMOLED DotDisplay 10-bit TrueColor та DCI-P3 Частота оновлення 90 Гц Частота дискретизації 240 Гц FHD+, 2400×1080 HDR10+ Dolby Vision® Колір Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White Розміри 164,1×76,9×8,8 мм 204 г 164,1×76,9×8,8 мм 203 г 160,53×75,73×6,81 мм 158 г Продуктив-ність Qualcomm® Snapdragon™ 888, 5-нм техпроцес MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 6-нм техпроцес Qualcomm®️ Snapdragon™ 778G, 6-нм техпроцес Основна камера 108 Мп ширококутна камера (розмір пікселя 0,7 мкм, 2,1 мкм 9-в-1 Super Pixel, f/1.75, 7P-об’єктив, Dual Native ISO) 8 Мп ультраширококутна камера

(120° FOV, f/2.2) 5 Мп телемакрокамера (f/2.4, AF 3-7 см) 64 Мп основна камера (F/1.79, 0,7 мкм, 4-в-1 до 1,4 мкм) 8 Мп ультраширококутна камера

(F/2.2, 1,12 мкм) 5 Мп телемакрокамера (F/2.4, 1,12 мкм) Фронтальна камера 16 Мп фронтальна вбудована камера

(f/2.45) 20 Мп фронтальна вбудована камера Зв’язок Підтримка 5G*** Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Підтримка двох SIM**** Багатофункціональний NFC ІЧ-бластер Підтримка 5G*** Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Підтримка двох SIM**** Багатофункціональний NFC ІЧ-бластер Розблоку- вання Бічний сканер відбитків пальців, розблокування за пін-кодом та паролем, розблокування за допомогою графічного ключа Зарядка Батарея 5000 мА•год (тип)***** Xiaomi HyperCharge 120 Вт Зарядний пристрій 120 Вт у комплекті Батарея 5000 мА•год (тип) Дротова турбозарядка 67 Вт Зарядний пристрій 67 Вт у комплекті Батарея 4250 мА•год (тип) Швидка зарядка 33 Вт Зарядний пристрій 33 Вт у комплекті Аудіо Стереодинаміки ЗВУК ВІД Harman Kardon Dolby Atmos® Стереодинаміки Dolby Atmos® Стереодинаміки Вібромотор Лінійний мотор на осі X Лінійний мотор на осі Z Система MIUI 12.5 на базі Android 11 Пам’ять 8 ГБ + 128 ГБ,

8 ГБ + 256 ГБ,

12 ГБ + 256 ГБ 8 ГБ + 128 ГБ,

8 ГБ + 256 ГБ 6 ГБ + 128 ГБ,

8 ГБ + 128 ГБ,

8 ГБ + 256 ГБ

Ціна та доступність на ринку

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