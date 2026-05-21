HMD Thunder Pro засвітився у витоку: OLED-екран, камера з OIS і батарея на 6000 мА·год

HMD готує новий смартфон під назвою Thunder Pro. Інформацією про пристрій поділився акаунт в X, який раніше вже публікував витоки щодо майбутніх моделей HMD. Офіційно компанія смартфон поки не анонсувала, тому характеристики варто сприймати як попередні.

За даними витоку, HMD Thunder Pro отримає 6,67-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідатиме чип Unisoc T620, який працюватиме разом із 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ стандарту UFS 2.2.

Камери та автономність

Основна камера HMD Thunder Pro матиме роздільну здатність 50 Мп і підтримку оптичної стабілізації зображення. Її доповнить 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 50 Мп.

Автономність має забезпечити акумулятор ємністю 6000 мА·год. Підтримка дротової зарядки, за попередніми даними, становитиме 20 Вт. Це не найшвидший показник у класі, але велика батарея може стати однією з головних переваг моделі.

Що ще відомо

Смартфону також приписують підтримку NFC, 3,5-мм роз’єм для навушників, два мікрофони, стереодинаміки та захист від пилу й бризок за стандартом IP65. Це робить модель ближчою до практичного середнього сегмента, де важливі не лише камери чи екран, а й витривалість у щоденному використанні.

Дата презентації HMD Thunder Pro та ціна поки не повідомляються. Також невідомо, на яких ринках смартфон з’явиться після запуску.