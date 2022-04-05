Приват закриє популярну послугу разом з грошима всіх клієнтів

Державний ПриватБанк прийняв рішення припинити дію програми Бонус+. Картки з накопиченим бонусами закриють, а всі кошти з них підуть на допомогу Збройним силам України. Наразі загальна сума на бонусних картках ПриватБанку складає майже 600 млн. грн.





Як повідомили у прес-службі Привату, до кінця поточного місяця клієнти ще можуть використати гроші з картки Бонус+ на власні потреби. Та після 30 квітня весь залишок з карток піде на потреби української армії.

До речі перерахувати кошти з рахунку Бонус+ на допомогу ЗСУ клієнти Привату можуть і самостійно. Це можна зробити за допомогою вкладки «Добро» у додатку «Приват24».

ПриватБанк припинив «кредитні канікули»

У Приваті несподівано для клієнтів змінили правила користування кредитними картками. Оголошені в березні «кредитні канікули» протрималися лише місяць. З 1 квітня банк повернув нарахування відсотків за користування кредитними коштами.

Щоправда відсотки за позичками, які клієнт не повернув вчасно, значно знизилися. Тепер якщо власник кредитки не поверне гроші до завершення пільгового періоду (55 днів), йому нарахують не 3,4%, а лише 1,7%.

При цьому в ПриватБанку підкреслили, що частково «кредитні канікули» все ж діятимуть. Адже клієнтам не нараховуватимуть за прострочку платежу ані штрафу, ані пені.

У Приваті пояснили, цілковита відмова від нарахування відсотків за кредитами може нашкодити фінансовому положенню банку. Адже виплати за депозитами фінустанова продовжує здійснювати у повному обсязі. Тож певна сума операційних коштів постійно повинна бути в розпорядження банку.

Нагадаємо, що нарахування відсотків за кредитами з квітня відновив ще один популярний український банк Monobank. Відсоткову ставку там теж суттєво зменшили – до 1,6%. Співзасновник фінустанови Олег Гороховський повідомив, що такі умови діятимуть для всіх клієнтів аж до закінчення війни в Україні.

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