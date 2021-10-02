Від 7 до майже 14 гривень: відома ціна на газ для українців на всю зиму

Кабінету міністрів врешті вдалося дійти згоди із «Нафтогазом» та забезпечити кращі умови газопостачання для вітчизняних теплокомуненерго. 30 вересня український газовий гігант підписав меморандум з урядом та органами місцевої влади, зафіксувавши свої тарифи на увесь опалювальний сезон 2021-2022 років.





За цією угодою місцеві газовики зможуть до кінця квітня 2022 року купувати газ для побутових споживачів за ціною усього 7,42 грн за кубометр. У тарифі звісно ж не врахована вартість транспортування ресурсу та його розподілу. Натомість бюджетні організації отримуватимуть газ за тарифом 13,65 грн за «куб», без вартості доставки й розподілу, та без врахування ПДВ.

Такі ціни вітчизняного газопостачальника є цілком прийнятними. особливо якщо порівняти їх із актуальною вартістю газу у європейських хабах, що вже перетнула межу у 30 грн за 1 куб м.

Хороші новини щодо тарифів споживачам днями повідомила асоціація «Укртеплокомуненерго».

«У наступаючому опалювальному сезоні тарифи на газ залишаться на тому самому рівні, що й торік. Держава пообіцяла підтримати ТКЕ та направити до місцевих бюджетів кошти на потреби тепловиків», – повідомили в асоціації.

За даними «Укртеплокомуненерго», місцевим ТКЕ, окрім гарантовано низьких тарифів, дозволять оплачувати отриманий газ із відстрочкою до 45 днів. Позатим до 15 жовтня розблокують рахунки усіх підприємств теплопостачання, які були заморожені через борги за газ та його транспортування. Тобто близько 60 газових компаній зможуть відновити свою роботу принаймні на термін опалювального сезону 2021/2022.

Однак навіть за таких умов тепловики вважають, що не всі їх інтереси були враховані у договорі. Адже президент обіцяв українським ТКЕ, що меморандум про взаєморозуміння буде підписано принаймні на 3 роки. Та в результаті угоду уклали лише на строк в один опалювальний сезон. Тож спокій теплокомуненерго буде недовгим, а тарифи на опалювальний сезон 2022/23 навіть для самих тепловиків залишатимуться загадкою аж до наступної осені.