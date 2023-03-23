Будинок до 1000$: де в Україні можна дешево придбати нерухомість

В Україні можна придбати цілком придатний для проживання будинок менш ніж за 1000$. Щоправда таке житло має низку недоліків, серед яких віддаленість від великих населених пункті та відсутність базових комунікацій. До того ж більшість недорогих будинків потребує капітального ремонту.

На популярних ресурсах з продажу нерухомості можна знайти чимало оголошень, в яких будинки по 70-100 кв. м пропонують придбати за кількасот доларів. Наприклад у селі Воскресенка Дніпропетровської області трикімнатний будинок площею 80 квадратів продають лише за 25 тис. грн (близько 650$). Загальна площа участку, на якому розташований будинок, складає 50 соток. Також поблизу протікає річка.

Проте власник одразу попереджає, що в будинку немає санвузла. До того ж він потребує дороговартісного ремонту. На ціну впливає й розміщення нерухомості. Адже Дніпропетровщина зараз є не дуже популярним регіоном через близькість до лінії фронту.

Ще один недорогий будинок продають у селі Коров’є Хмельницької області. Його площа складає 90 кв. м, а ціна – лише 700$. Будинок побудований на участку у 27 соток. Будинок обладнаний індивідуальним газовим опаленням. Поруч є річка та ліс. Однак туалет, як і в попередньому варіанті, розташований на вулиці. А це для більшості потенційних покупців може стати суттєвим недоліком.

На Одещині в селі Лісове будинок площею 70 квадратів пропонують придбати за 800$. У ньому три кімнати, до того ж новий власник отримає ще 10 соток землі поруч. З комунікацій в будинку є електрика та вода. Однак санвузол, як і в більшості таких пропозицій, відсутній.

Загалом ринок нерухомості в Україні за час війни відчутно просів. Довоєнні ціни збереглися лише на житло, розташоване у відносно безпечних західних регіонах. А от в областях, наближених до лінії фронту, ціни на квартири та будинки подекуди впали на 40-50%.