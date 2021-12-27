Телефонний шахрай неприємно помстився українцю за «тролінг»

Багато людей вважають себе досить тямущими, щоб не боятися телефонних шахраїв. Розводили зазвичай використовують стандартні прийоми та фрази, почувши які раз потім можна легко визначати, що на тій стороні трубки сидить ніяка не «служба безпеки банку». Але тут важливо знати міру: якщо шахрай дав себе виявити, краще відразу закінчувати сумнівну розмову – спроба довести свою перевагу над аферистом може призвести до неприємних наслідків.





В редакцію GSMinfo прийшов лист від клієнта ПриватБанку на ім’я Андрій, який розповів свою історію про телефонних шахраїв. Спойлер: нічого вкрадено не було, але понервувати довелося. А все через власне почуття гумору!

Суть така : Андрієві зателефонували шахраї і намагалися розвести його на гроші. Діяли по-старому: «на ваше ім’я оформлений кредит, щоб захистити свої гроші — терміново переведіть їх на захищений рахунок».

Андрій розкусив шахраїв, але замість того, щоб кинути трубку — протягом години спілкувався з ними, вдаючи, що ведеться, і ось-ось відправить гроші. Коли розмова все-таки закінчилася і чоловік отримав моральну сатисфакцію — сталося несподіване: шахрай передзвонив, і сказав: «Я зрівняв рахунок, один». А потім прийшли реальні СМС від ПриватБанку — про те, що карта Андрія заблокована та оформлено її перевипуск.

Дзвінок до Привату нічого не дав: там відповіли, що перевипуск замовив сам клієнт по телефону, допомогти вони ніяк не можуть, а зі скаргами на шахраїв треба звертатися до поліції. Виходить, що шахрай за допомогою спеціального софту просто «підмінив» номер, зателефонував до банку і від імені Андрія оформив перевипуск. Жодних додаткових перевірок, щоб ідентифікувати клієнта у Приваті навіть не запросили.

На щастя, зробити з перевипущеною картою шахраї нічого не можуть: забрати її у відділенні можна лише з паспортом, тож постраждали виключно нерви героя. Але це вкотре підсвітило проблему того, наскільки слабко працює захист навіть у такої великої фінансової організації. І Андрій ще легко відбувся: наприклад, у деяких банках працюють автоматичні системи, які ідентифікують клієнта за голосом. За цілу годину розмови можна було записати купу різних слів і фраз, зробити з них нарізку, а потім підтвердити якусь серйознішу операцію — наприклад, переказ грошей на рахунок, або оформлення кредиту.

Тому вкотре нагадуємо: якщо ви запідозрили спробу розводу — не треба вступати із шахраями у діалог і займатися їх тролінгом. Найкращий метод боротьби – просто покласти трубку та додати номер у чорний список.