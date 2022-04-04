Вчені назвали три простих способи стати щасливим

Професор Марк Треверс назвав три прості способи стати щасливим. Він перерахував їх у матеріалі для видання Psychology Today.





Вчений зазначає, що незалежно від того, який період людина переживає зараз — зльоту чи падіння, — вона може стати творцем свого морального благополуччя. Треверс, посилаючись на дослідження, опубліковане в Journal of Research in Personality, називає відмову від прагнення бути ідеальним, а також прощення та спілкування головними секретами щастя.

Постійне прагнення високої мети призводить до частого емоційного, професійного та фізичного вигоряння, зазначає він. За цим слідує нав’язлива думка, що людина, що не досягла результатів, недостойна чогось доброго. Психолог наполягає, що відмовитися необхідно від усіх видів перфекціонізму – по відношенню до себе і до оточуючих і думки, що інші від вас теж вимагають досконалості.





Вчений запевняє, що відчути себе щасливим допоможе товариськість. Самотність, тиша та спокій гарні лише у невеликих дозах. Спілкування корисне навіть інтровертам та людям із соціальною тривожністю.

Прощення – третій пункт на шляху до щастя. Почуття провини чи пам’ять про погані вчинки інших стосовно людини тягнуть за собою серйозні психологічні проблеми. Дослідження показують: ті, хто думає про помсту (наприклад, колезі), вважають себе менш гуманними, витонченими та розумними людьми, ніж ті, хто вміє прощати.

Марк Треверс зазначає: здатність перетворити поганий день на добрий — це не надздатність, а щоденна практика.

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