Стало відомо, чому зворотна сторона Місяця так не схожа на видиму

Місяць не симетричний. Його сторони різні за масою, рельєфу і структурою. Астрономи з’ясували причину деформації супутника, нею виявилася космічна катастрофа на стадії зародження Місяця.





Моделювання показує, що молодий Місяць зіткнулася з протопланетою типу планетезималь . Діаметр тіла був невеликим, до 780 км. В результаті відвернута від Землі сторона супутника виявилася покрита 10-кілометровим шаром уламків. Крім тонн сміття, на поверхні сформувалися пагорби і кратери, а друга сторона залишилася відносно рівною. Крім того, стало відомо, що видима частина набагато важче, рідкісні кратери на ній з’являлися за іншим сценарієм, вони помітно менше за площею і глибше.

Причини деформації супутника

Те, що Місяць ассиметричний, було відомо давно. Причинами цього називали нерівномірність охолодження мас, гравітацію світила і Землі, бомбардування ззовні. Сьогодні відомо, що крім цих менш значущих подій для супутника, Місяць зазнав зіткнення і можливо не з одним потужним космічним тілом. Саме ця причина пояснює його різнорідний ізотопний склад.

Є думка, що пагорби і височини на зворотній стороні – це уламки другого супутника Землі, що з’явився на орбіті разом з Місяцем. Але в якийсь момент вони зіткнулися, не знайшовши паралельних орбіт. Супутник поменше частково залишився на більш громіздкій Селені.

Це підтвердила пара гравітометричних зондів GRAIL. Під час свого останнього зв’язку з Землею перед загибеллю в 2012 році вони виміряли товщину поверхневого шару супутника на зворотному боці. Виявилося, що тут кора товще на 10-20 км. Інші зонди теж підтвердили ці дані. З’ясувалося, що наріст складається з суміші порід , які входять до складу мантії і кори.

Цей факт підштовхнув вчених до нових припущень про те, що була катастрофа. Анонс гіпотези викликав нову хвилю суперечок серед експертів. Але поки вони не прийшли до єдиної думки і продовжують вивчати запропоновану модель.

Вчені повторили катастрофу в цифровому форматі

Комп’ютерна модель була заснована на ряді гіпотез, які застосовували одну за одною. Цифровий Місяць бомбардували різними тілами і стежили, до яких наслідків це призведе. Супутник стикався з астероїдами, прітопланетами, яких в момент зародження Сонячної системи були тисячі. Виявилося, будь-якого «зародка» розміром з Цереру було досить для покриття поверхні багатокілометровим шаром осколків і зміни складу.

Частина осколків потонула в мантії тіла. А на поверхні крім шару порід утворився гігантський кратер, що розтягнувся на площу 2800 км, який поступово заповнився місячною лавою. Решта наслідків катаклізму ще належить знайти, що стане додатковим доказом теорії.

Після гравітація землі притягнула щільні породи на видиму сторону, а прості, пухкі з’єднання залишилися на зворотному боці. Ось тому фактура, рельєф Місяця такі різні в різних областях.