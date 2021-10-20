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Стало відомо, коли смартфони Samsung отримають Android 12

20.10.2021
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Стабільний реліз Android 12 для флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S21 разом з фірмовою оболонкою One UI 4.0 вийде в грудні поточного року.


Про це пише TizenHelp з посиланням на модератора онлайн-спільноти Samsung. Зараз компанія, за його словами, веде переговори з стільниковими операторами, які беруть участь в розгортанні нової прошивки.

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Раніше Samsung представила попередні версії Android 12 для топових смартфонів серії Galaxy Z і попередньої флагманської лінійки Galaxy S20. Коли Android 12 отримають інші смартфони Samsung, невідомо. Проте через якийсь час компанія пообіцяла, що всі її девайси будуть отримувати три роки оновлень Android.

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20.10.2021
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