Стало відомо, коли смартфони Samsung отримають Android 12

Стабільний реліз Android 12 для флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S21 разом з фірмовою оболонкою One UI 4.0 вийде в грудні поточного року.





Про це пише TizenHelp з посиланням на модератора онлайн-спільноти Samsung. Зараз компанія, за його словами, веде переговори з стільниковими операторами, які беруть участь в розгортанні нової прошивки.

Раніше Samsung представила попередні версії Android 12 для топових смартфонів серії Galaxy Z і попередньої флагманської лінійки Galaxy S20. Коли Android 12 отримають інші смартфони Samsung, невідомо. Проте через якийсь час компанія пообіцяла, що всі її девайси будуть отримувати три роки оновлень Android.