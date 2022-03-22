На смартфонах Samsung зламався GPS

Деякі користувачі нового флагмана Samsung відзначили проблеми із системою глобального позиціонування на своїх пристроях. Про це повідомляє нідерландське видання Android World.





Журналісти медіа звернули увагу на скарги власників Samsung Galaxy 22 Ultra, які розповіли, що на їхніх девайсах не працює GPS. Судячи з повідомлень на офіційному форумі компанії, поломки системи виникають відразу при першому включенні пристрою або через добу.

Користувачі поскаржилися, що проблему практично неможливо усунути, надсилання звіту про помилки фахівцям Samsung не допомагає. У деяких випадках проблема вирішується за допомогою скидання настройок мережі або повного скидання пристрою. За оцінкою авторів, проблема торкнулася досить великої кількості смартфонів.

“Це незручно, наприклад, коли ви хочете використовувати Google Maps або Tinder: програми, які безпосередньо пов’язані з GPS”, – зауважили журналісти. Зважаючи на все, в компанії повинні відреагувати на неполадки і випустити оновлення, що усуває помилку.

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