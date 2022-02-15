Щасливе нещастя: українець сходив в АТБ і «заробив» десятки тисяч

Українців, що були обмануті у супермаркеті чи отруїлися несвіжими продуктами, сотні, та навіть тисячі. Однак домогтися справедливості та довести вину мережі їм майже ніколи не вдається. Тож більшість постраждалих, вважаючи справедливість ілюзією, навіть не беруться відстоювати свої права.





Та нещодавно одному із клієнтів супермаркету АТБ це таки вдалося. Чоловік, що постраждав від некомпетентності працівників магазину та отримав важку травму, довів свою правоту у суді. Постраждалий отримав чималу компенсацію від АТБ та показав мільйонам українців вів, що домогтися справедливості можливо.

Мешканець Харкова як завжди закуповувався у супермаркеті АТБ поруч зі свої домом. Однак коли чоловік вже розрахувався за покупки та збирався вийти з магазину, послизнувся на мокрій підлозі. Падіння було вкрай невдалим. Покупець отримав забій та зламав кістку правого стегна.

Чоловік він не розгубився та одразу ж звернувся з позовом до суду, звинувативши у своїй травмі супермаркет. Волчанський районний суд Харкова, що розглядав скаргу постраждалого, прийняв рішення повністю задовольнити його вимоги. Судочинці пояснили свій вирок тим, що працівники магазину не виконали власних обов’язків та не зуміли створити безпечні умови для клієнтів. Адже сходи, на яких впав постраждалий, не лише були мокрими, а вже навіть почали покриватися льодом.

За рішенням суду «АТБ-Маркет» зобов’язали виплатити українцю 22,9 тис. грн в якості компенсації матеріальної шкоди, та ще 3 тис. грн морального відшкодування.

Та як стверджує спеціаліст із захисту прав споживачів Максим Несміянов, така ситуація – це скоріше виняток із правил. Виграти суд у великої торгової мережі українцям вдається вкрай рідко. А в більшості випадків супермаркети взагалі уникають судового розгляду домовляючись безпосередньо із постраждалими клієнтами. Адже «чорний піар» не піде на користь жодному бізнесу.

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