Гроші просто зникли: клієнт ПриватБанку розповів, що буде, якщо у терміналу зникне світло

Останнім часом українці все частіше нарікають на термінали державного ПриватБанку. За їх словами банківські апарати вимикаються просто у процесі поповнення рахунку. В результаті кошти просто зникають, а працівники служби підтримки відмовляються визнавати провину банку та компенсувати клієнтам втрати.





«Як завжди поповнював у терміналі картку «Універсальна. Коли вніс 2 тис. грн, натиснув кнопку для підтвердження оплати. Аж раптом термінал просто вимкнувся. Коли я перевірив баланс на карті, виявилося, що гроші так і не були на неї зараховані», – скаржиться один з постраждалих клієнтів.

Громадянин, що втратив кругленьку суму у 2 тис. грн, залишив скаргу на профільному форумі Міністерства фінансів. Там він також розповів про свій досвід спілкування із працівниками банку після неприємної пригоди з терміналом.

«У відділенні мені сказали, що взагалі не знайшли мою картку у списку карт, з якими працював цей термінал. А потім порадили звернутися на гарячу лінію», – додав горе-клієнт Привату.

Та навіть звернення на гарячу лінію власнику картки не допомогло. Чоловіка спочатку попросили написати в онлайн-чат служби підтримки, а потім взагалі сказали, буцімто не можуть ідентифікувати його як клієнта за даними цієї карти.

Інша клієнтка Привату на тому ж таки форумі Мінфіну поділилася власним досвідом користування терміналом фінустанови. Жінка розповіла, що після внесення 500 грн термінал він видав дивне повідомлення, буцімто він тимчасово не приймає готівки. Після цього екран терміналу просто згас, ніби його відімкнули від електромережі.

«Коли я поскаржилася у відділення банку, мені передзвонив оператор та прийняв заявку на повернення коштів. Та після розгляду заявки у банку відповіли, що жодних збоїв у роботі терміналу виявлено не було. Більше мені до операторів додзвонитися не вдалося», – розповіла клієнтка.

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