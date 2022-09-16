Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Cегодня, 16 сентября, Луна в Близнецах. Этот день требует перемен и спонтанности, но и дает для этого достаточно энергии.





♈ Овен

Вы не обязаны играть роли, которые не кажутся вам подлинными. Те, кто близок к вам или кому суждено стать частью вашего круга, никогда не осудят вас за это. Также наступило время работы над своими ограничениями на профессиональном фронте.

Космический совет: вам не обязательно носить маски.

♉ Телец

Сегодня вы благодарны за всю любовь, которая изливается на вас. Будьте рядом с теми людьми, что гордятся и наблюдают за вашим ростом. Что-то подсказывает, что связи, в которые вы сейчас инвестируете, будут продолжать укрепляться. Возможно, пришло время открыть бизнес с любимым человеком или другом.

Космический совет: выучите язык любви.

♊ Близнецы

Легко потерять чувство направления, когда мы сравниваем свое путешествие с путешествием других. Если вы чувствуете, что упустили свой шанс добраться до вершины, то стоит осторожно вновь обратить свой взор на свои желания. К тому же, нет смысла расстраиваться, ведь вас определенно ждет сюрприз от Вселенной.

Космический совет: этот день принесет великолепные результаты.

♋ Рак

Сегодня вы чувствуете любовь и чувствуете себя любимым. Вы чувствуете связь с другими. Но единение с близким кругом общения, не единственное, чем вы можете насладиться сегодня. Ваше восприятие будет на таком высоком уровне, что вы можете увидеть сегодня что-то находящееся за кругом познания.

Космический совет: не бойтесь испытать мистический опыт.

♌ Лев

Это большая любовь. Связь, которая бывает раз в жизни, которую вы призвали в свою жизнь, и сознательно. Позвольте себе исследовать все пространство этой связи. Позвольте себе поверить в невозможное. Все, чего вы желаете и заслуживаете, ждет вас.

Космический совет: найдите в своих отношениях что-то новое.

♍ Дева

Переход от друзей к любовникам редко бывает легким. Вы так много знаете друг о друге. В то же время вам еще многое предстоит открыть. Разрешите себе выбросить все правила. Путь в неизвестность сопряжен с изрядной долей проблем, и это нормально.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу.

♎ Весы

Вам придется много говорить. Иного нет выхода. Вам придется взять на себя ответственность за свою судьбу. Помнить о себе и просить того, чего вы заслуживаете без сожаления.

Космический совет: просите того, чего вы заслуживаете.

♏ Скорпион

Вам нужен собственный дом и кто-то, кто чувствует себя как дома, чтобы разделить его. Вопросы, связанные с собственностью, скорее всего, выйдут на первый план. Если вы хотели арендовать/купить студию и/или найти арендатора для своей, сейчас самое подходящее время для этого. Но будьте крайне внимательны, перед тем, как подписать любой документ.

Космический совет: ваши желания исполнятся самым неожиданным образом.

♐ Стрелец

На вас дуют то горячие, то холодные ветра. А некоторые люди появляются возле вас, когда им это удобно. Вам стоит задуматься над тем, почему вы оказались во власти эмоционально недоступных партнеров. Подумайте, чего вы действительно заслуживаете, помня о своей силе и потенциале.

Космический совет: вы заслуживаете гораздо большего.

♑ Козерог

Вы чувствуете какой-то разлад в отношениях. Может, от вас, а может — от вашего партнера. Вместо того, чтобы приуменьшать свои чувства, поговорите с ним открыто и честно. Если заложенный в отношениях фундамент крепок, то вы справитесь с любой бурей.

Космический совет: признайтесь, что вы хотите быть любимыми.

♒ Водолей

Вопросы не разрешатся сами собой. Вам придется взять все в свои руки. Вам придется поставить какой-нибудь ультиматум, если мягкие напоминания не справляются со своей задачей. Помните, если вы не попросите того, что вам причитается, никто вам этого не даст.

Космический совет: вам придется поставить ультиматум, чтобы получить необходимое.

♊ Рыбы

Не бывает мгновенного успеха. Потребовались годы и годы напряженной работы, чтобы добраться туда, где вы есть сейчас, и, вероятно, потребуется еще несколько лет, чтобы достичь того, чего вы себе представляете. Хорошо, что вы на правильном пути и неуклонно продвигаетесь к желаемой цели.

Космический совет: двигайтесь только вперед.