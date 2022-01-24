ПриватБанк блокирует счета украинцев за неподтверждение: решить проблему можно только в отделении

Украинскую пенсионерку заблокировали в онлайн-банкинге за то, что она не подтвердила одну из выполненных транзакций. К тому же номер клиентки был лишен статуса финансового. Для восстановления доступа к своему аккаунту в Приват24 пожилой женщине придется преодолеть более 20 км до ближайшего отделения.





Об этом недоразумении с ПриватБанком сообщил сын пострадавшей пенсионерки на специализированном форуме Министерства финансов.

«Мама совершила перевод в приложении Приват24 со своего счета на счет в другом банке. Операцию отменили, после чего и приложение, и номер сразу же стали неактивными. В службе поддержки нам сказали, что данный платеж не был подтвержден. Так что в целях безопасности сотрудник Привата снял с номера телефона статус финансового», – рассказал клиент.

Мужчина утверждает, что от таких недоразумений с банком его мать страдает регулярно. Возможно, все было бы не так печально, если бы проблема решалась дистанционно. Однако для активации приложения и номера телефона необходимо обратиться в отделение. А до ближайшего филиала Привата пенсионерке придется добираться аж 24 км и потратить на дорогу около 400 грн.

Гражданин спросил работников банка, почему они не перезвонили своей клиентке, если возникли подозрения в выполненной операции. Вместо этого просто заблокировали номер и аккаунт.

В ПриватБанке ответили только, что пытались защитить средства клиентки от мошенников. «Очень жаль, что наша забота безопасности финансов вашей матери вызвала такую проблему. Мы действительно отправляем некоторые транзакции на дополнительную проверку, чтобы удостовериться, что их производит именно клиент. Таким образом, мы пытаемся защитить личные счета от посягательств мошенников», – прокомментировали в ПриватБанке.

Также в Привате объяснили, что подтвердить свой финансовый номер можно не только в отделении. Для этого подойдет даже обычный банкомат.

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