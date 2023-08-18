Вже завтра в Україні запроваджують нові правила обміну валюти

Національний банк України вніс зміни до порядку здійснення банками та небанківськими фінансовими установами операцій з іноземною валютою. Як зазначено на сайті регулятора, ці зміни набудуть чинності з 19 серпня.

Основні моменти:

Всі каси банків, пунктів обміну валют та поштових відділень тепер зобов’язані розміщувати інформацію про відповідну юридичну особу, яка здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Це включає адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, посилання на веб-сайт, а також контактні дані Національного банку для звернень громадян.

Національний банк стверджує, що ці зміни спрямовані на підвищення прозорості. Це забезпечить клієнтів необхідними контактами, якщо їм потрібно буде повідомити про будь-які розбіжності або суперечки, що виникають у зв’язку з валютно-обмінною діяльністю.

Важливою зміною є те, що нерезиденти тепер можуть вносити кошти на гривневі рахунки на підставі цивільно-правових договорів, що відображає нещодавні зміни в українському законодавстві.

НБУ наголосив, що на прилавках фінансових установ мають бути розміщені різноманітні документи: копія наказу про встановлення курсів обміну валют, перелік пропонованих послуг з обміну валют, виписки з тарифів, повідомлення касира, копія відповідної ліцензії, а з 19 серпня – відомості про юридичну особу та контактна інформація НБУ.

Останні повідомлення свідчать про те, що торгівля валютою стикається з проблемами, оскільки в обмінних пунктах накопичуються старі доларові купюри, які мало хто купує.