Зарплати заробітчан та неофіціалів візьмуть під контроль: витратити їх без податку не вийде

З поточного року в Україні почнуть діяти непрямі методи податкового контролю. Відповідний законопроект вже знаходиться на завершальній стадії розробки. Згідно з ним українці більше не зможуть вільно витрачати гроші зароблені неофіційно. За кожну значну покупку, що не відповідає «білим» доходам, доведеться доплачувати чималу суму податку.





Нововведення дозволить податківцям тримати під жорстким контролем всі заробки та витрати громадян. Тож жити на широку ногу при офіційній зарплатні у 6 тис. грн точно не вдасться.

Схема працюватиме дуже просто. Наприклад українець приїхав із заробітків за кордоном та вирішив придбати машину. Дізнавшись про таку покупку у податковій неодмінно забажають уточнити, а звідки ж гроші. Підтвердити джерело отриманих коштів українець не зможе, оскільки такі заробки вважаються тіньовими. А офіційно заробітчанин скоріш за все є безробітним. В результаті йому доведеться заплатити 19,5% податку із суми вартості придбаного автомобіля.

Така процедура компенсації податків буде застосовуватися не лише до заробітчан. Під удар потраплять наприклад працівники, що отримують зарплату у конвертах, та інші громадяни із неофіційним доходом. Завдяки інформації «білі» зарплати громадян, що накопичуються у базі податкової із 1995 року, інспекторам буле легко порахувати скільки грошей українець міг заощадити зі своєї зарплатні. Тож купуючи дорогу машину чи квартиру, він самостійно визнає свою вину в ухилянні від сплати податків.

Таким чином насолоджуватися фінансовою свободою, не сплативши податки, в Україні тепер не вийде. Однак наразі українці мають можливість за вигідною ставкою задекларувати гроші, які заробили неофіційно. З першого вересня 2021 року в Україні діє так звана «податкова амністія».

Скориставшись нею можна задекларувати свої статки, з яких не було сплачено податок, за ставкою всього лише у 5%. Завдяки податковій амністії українці можуть легалізувати свої гроші, й у подальшому вільно користуватися ними.

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