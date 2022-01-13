Sony вирішить проблему дефіциту консолей PlayStation

Sony вирішила збільшити виробництво консолей PS4, щоб зменшити дефіцит консолей. Про це повідомляє Bloomberg .





Згідно з джерелами агенції, японська компанія продовжить випускати PlayStation 4 протягом 2022 року. Рішення викликане тим, що у глобальному ланцюжку постачання компонентів для виробництва PS5 спостерігається збій. У консолі минулого покоління використовуються менш просунуті чіпи і більш дешеві компоненти, а також пристрій простіше у збиранні. Таким чином, Sony планує знизити глобальну нестачу ігрових приставок.

Інсайдери розповіли, що Sony планує випустити до кінця року мільйон одиниць PS4. Хоча в компанії ніколи не розкривали плани завершення виробництва PlayStation 4, джерела розповіли, що раніше корпорація планувала зупинити випуск приставок у 2021 році.

За словами двох джерел, збільшення замовлень у перспективі дасть Sony більше свободи дій під час переговорів із постачальниками. Представник компанії повідомив журналістам, що Sony справді продовжить випуск консолей минулого покоління.

PlayStation 4 вийшла на ринок у 2013 році. За оцінкою Bloomberg, популярна приставка розійшлася тиражем близько 116 мільйонів одиниць.

Наприкінці літа аналітики повідомили, що Sony продовжить випускати ексклюзивні ігри і для консолі минулого покоління. За оцінкою фахівців, компанія підтримуватиме PlayStation 4 як мінімум до 2023 року.