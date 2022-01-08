Hardnews

Bitcoin та Ethereum впали на тлі ситуації в Казахстані

08.01.2022
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Справа в тому, що на Казахстан припадає понад 18% хешрейту першої криптовалюти.


Зараз за Bitcoin дають менше $42 000. Ще декілька днів тому монета коштувала дорожче за $47 000. Експерти пов’язують це з відключенням Інтернету в Казахстані на тлі складної ситуації з протестами.

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Якщо найближчим часом проблеми не будуть вирішені, то майнери масово покинуть країну. Нагадаємо, що після заборони криптовалюти в Китаї криптошахтери почали переїжджати якраз до Казахстану.

Цікаво, що Ethereum, найулюбленіша монета майнерів, подешевшала ще сильніше, приблизно на 10%. Один токен торгується на рівні $3200.

Загальна капіталізація ринку опустилася до $2 трлн. На думку аналітиків, найближчим часом падіння Bitcoin та інших цифрових активів, швидше за все, продовжиться.

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