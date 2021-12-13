Нарешті розкрито загадкове зникнення розвиненої китайської цивілізації 4000 років

Близько 5300 років тому на сході Китаю виникла давня цивілізація, яка побудувала чудове місто, подібне до якого, можливо, ніколи раніше не бачили у всій Азії, а можливо, і у всьому світі.





Сліди культури Лянчжу, що виникла вздовж берегів дельти річки Янцзи на сході Китаю, є свідченням того, на що було здатне це унікальне неолітичне суспільство, що існувало на рубежі кам’яного віку.

Руїни міста Лянчжу, виявлені археологами, демонструють численні ознаки соціальних, культурних та технологічних досягнень того періоду, особливо у сільському господарстві, зокрема будівництво каналів, гребель та водосховищ. Можна зустріти описи Лянчжу як неолітичної «Венеції Сходу».

Однак це справжнє диво світу існувало дуже недовго.

Проіснувавши приблизно 1000 років, культура Лянчжу таємниче рухнула близько 4300 років тому, і стародавнє місто було раптово покинуте. Найпоширенішою версією був грандіозний потоп, на який вказував тонкий прошарок глини, виявлений на руїнах міста. Тим не менш, точного зв’язку загибелі настільки розвиненої цивілізації з «показавшою характер» річкою Янцзи встановити не вдавалося, тому, само собою, навколо цієї події виникла величезна кількість найрізноманітніших міфів.

У новому дослідженні міжнародна команда вчених вивчила мінеральні утворення (або спелеотеми), такі як сталагміти із двох підводних печер у регіоні, які зберігають хімічні ознаки давніх кліматичних умов.

Аналіз зразків показав, що руйнація міста Лянчжу збіглася з періодом надзвичайно сильних опадів, що тривали, ймовірно, десятиліттями понад 4300 років тому. Така зміна клімату була викликана, зважаючи на все, Південною осциляцією (Ель-Ніньо, ісп. El Niño — «малюк, хлопчик») — коливанням температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Дослідники стверджують, що тривалі мусонні дощі, ймовірно, призвели до такого сильного затоплення Янцзи та її відгалужень, що навіть складні греблі і канали більше не могли протистояти цим масам води, що руйнували місто і змушували людей тікати.

Незважаючи на вміння суспільства Лянчжу ефективно керувати водними ресурсами, використовуючи гідро-інфраструктуру для пом’якшення наслідків повеней та/або зрошення, впоратися з рясним дощем вони фізично не могли.

У результаті, безперервні повені, скоріш на все, змусили народ Лянчжу покинути свою столицю і домівки на рівнині Тайху, що врешті-решт призвело до краху всієї цивілізації. Упродовж сотень років після цього інші стародавні культури намагалися змінити Лянчжу, але вода буквально знищила можливість розвитку неолітичних спільнот у регіоні.

Сталагміти у печері Шеннонг.

Потім була заснована династія Ся в 2070 (за однією з версій) році до н. е., що вважається першою династією Китаю, очолюваною Юєм Великим. Власне, Юй, можна сказати, побудував династію саме на тому, що зміг підпорядкувати собі водні ресурси, впоравшись із повенями, хоча тут, мабуть, просто настав час, коли стихія відступила і клімат знову почав переходити від вологого до сухішого. Ось що означає опинитися в потрібному місці в потрібний час.