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Українцям пояснили, чому важливо оцифрувати старі фото як найшвидше

08.12.2021
1 хвилина на прочитання
Фотографії

Багато хто з нас зберігає вдома величезні колекції фотографій в альбомах та домашні відео на VHS касетах. Якщо ви їх ще не оцифрували, краще зробити це найближчим часом.


Оцифровка захистить та збереже ваші колекції. Це не тільки добрий спосіб зберегти спогади для майбутніх поколінь, але й чудовий спосіб порадувати родичів, подарувавши їм цифрову колекцію знімків.

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  • Після оцифрування більше не потрібно турбуватися, що старі носії з часом вицвітуть. Натомість знімок можна автоматично підкоригувати за допомогою ПЗ – відновити кольори, видалити червоні очі та усунути розриви).
  • Оцифровка дозволяє впорядкувати та легко виконувати пошук за ключовими словами на будь-якому пристрої. 
  • Цифровим архівом можна поділитися з друзями та сім’єю електронною поштою та в соціальних мережах.
  • Цифровий архів практично захищений від пошкоджень часом та втрати, особливо якщо ви зберігаєте його у хмарі. Дотримуючись певних правил безпеки, ви можете не хвилюватися щодо його безпеки.
  • Нарешті, оцифровка – це гарний спосіб навести лад у будинку і звільнити місце в шафах та на полицях.

Якщо йдеться про оцифрування фото, то для цього потрібно відсканувати зображення, відредагувати артефакти та колорізувати його. Щоб не робити це вручну, можна скористатися спеціальними програмами для оцифрування . Крім того, існують навіть утиліти, що дозволяють відразу ж відсканувати та відредагувати старовинний знімок.

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08.12.2021
1 хвилина на прочитання

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