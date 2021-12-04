Что ожидать от курса доллара в конце 2021 года в начале 2022 года?

2021 год украинцы именно помнят через доллар. Почти 90% прогнозов не были подтверждены. Ситуация непредсказуема, так что доллар может изменить курс несколько раз в день.





Что ждать, как это будет в новом году – предсказать ситуацию очень сложной. Оглядываясь в прошлые периоды вцелом, становится неясным, как гривна будет чувствовать себя в новом году.

Объяснение от экспертов

Весной курс 28 гривен постепенно начал падать и летом уже составил 27,10. Но эти приятные сюрпризы не закончились. Начало осени было отмечено еще большей стабилизацией гривен. В сентябре средняя банковская ставка составила 26,35 грн. и ниже.

Уверенные шаги из 26 гривен всего за пару недель, украинская денежная единица выросла до 27,35. А на новый год доллар может вырасти до 28 гривен.

Такой обменный курс является результатом многих внешних факторов:

увеличение цен на энергоносители;

появление нового покупателя иностранной валюты на украинском рынке, который массово скупает валюту;

Иностранные инвестиции в украинскую экономику и т.д.

Теперь доллар и евро каждый день удивляют несколько раз в день. Поэтому существуют высокие шансы, что в 2022 году 1 доллар будет стоить 28 гривен. Есть те, кто предсказывает откат до 26,50 грн.

Вопрос беспокоит многих украинцев. Прежде всего, потому что изменения в обменном курсе будут ударять по кредитам. Если закончится низкие показатели НБУ, кредитные обязательства резко растут.