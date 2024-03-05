Під час вручення повісток тепер будуть використовуватись “поліцейські” засоби

Майор Істомін, речник Полтавської обласного ТЦК та СП, оголосив про перехід співробітників ТЦК на нагрудні відеокамери, такі ж які використовують українські поліцейські. Цей крок спрямований на забезпечення прозорості та підзвітності під час взаємодії з громадськістю.

Істомін підкреслив, що хоча деякі особи можуть вважати за краще не взаємодіяти з представниками ТЦК та СПза місцем проживання, альтернативна взаємодія відбувається в громадських місцях, таких як вулиці та блокпости. Також зазначається, що в деяких випадках військовозобов’язані добровільно зверталися з проханням про отримання повісток.

Крім того, було впроваджено новий підхід, коли повідомлення надсилаються компаніям, а керівники відповідають за розповсюдження повісток серед своїх працівників. Цей метод свідчить про більш активну участь органів влади в процесі оповіщення.

Істомін підкреслив важливість запровадження нагрудних камер, заявивши: “Наші представники почали використовувати нагрудні камери для документування взаємодії, особливо в конфліктних ситуаціях. Очікується, що ця ініціатива зменшить маніпуляції та забезпечить неупереджене висвітлення подій з обох точок зору”. Ця стратегія підкреслює прагнення організації підтримувати прозорий і справедливий процес у своїй діяльності.