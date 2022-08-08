Курс доллара в обменниках вскоре пойдет на спад: в НБУ дали обнадеживающий прогноз

Недавнее повышение Нацбанком официального курса доллара на 25% мгновенно сказалось на наличном рынке. Ставки там взлетели выше психологического предела в 40 грн/$. Однако в регуляторе утверждают, что такой непопулярный шаг был необходим для поддержки экономики страны. Что касается ситуации на наличном рынке, то она стабилизируется уже в ближайшие недели.





Как рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, самыми тяжелыми для экономики страны оказались первые месяцы войны. Тогда финансовая система пережила своего рода военный локдаун.

Доходы государства существенно снизились, в том числе и из-за ограничений на импорт. Зато расходы только росли. Необходимо было обеспечить всем необходимым армию, своевременно осуществлять социальные выплаты, и это только вершина айсберга. Ни один рыночный механизм, учитывая учетную ставку и курс, не смог бы существенно повлиять на ситуацию.

Сейчас экономические условия несколько изменились. Люди стали приспосабливаться к жизни в условиях войны. Частично возобновил свою работу отечественный бизнес, беженцы начали возвращаться из-за границы, вырос спрос, а импорт вышел далеко за пределы критичного.

Но не стоит забывать и о негативных факторах, которые никуда не исчезли и продолжили набирать силу. В частности, ускорилась инфляция, ухудшились ожидания предпринимателей и рядовых граждан. Именно поэтому, по словам Рожковой, в НБУ и решили поменять официальный курс. Ведь старая ставка уже не соответствовала реальной экономической картине.

Однако заместитель главы НБУ считает, что наблюдавшаяся в первые дни после повышения курса паника на наличном рынке уже постепенно спадает. Наличный курс имеет некоторые особенности: он мгновенно реагирует на события в государстве и мире, однако его колебания обычно кратковременны. Так что эксперт прогнозирует, что вскоре ставки в обменниках начнут снижаться и приближаться к официальному показателю. Причем произойдет это уже в течение нескольких недель.