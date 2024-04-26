Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 апреля по 5 мая

Какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 29 апреля по 5 мая.

В понедельник Венера переходит в собственную обитель — знак Тельца, в котором также находятся Солнце, Юпитер и Уран. Космический ритм настроен на земную стихию. Это способствует практичному подходу, вкупе с выносливостью и терпеливостью. Главную роль играют материальные ценности, обеспечивающие комфорт, уют и финансовую базу. В этот период можно вкладывать деньги в вещи, которые со временем не обесценятся, а также получить шансы на быстрое обогащение. Задействуйте по максимуму творческий потенциал, научитесь рациональному обращению с энергией денег, несмотря на то, что именно сейчас шоппинг доставляет огромное удовольствие.

Включается деловая интуиция, помогающая достижениям в работе, бизнесе, частном предпринимательстве. Успешны представители, чья деятельность связана с финансами, искусством, земледелием, природой, выращиванием и обработкой пищи, сферой красоты и декора. Напряженное воздействие от Плутона на Венеру весь период будет создавать ситуации драмы в отношениях, усиливать проявление эмоций и чувств.

Столкновение с абьюзом и ревностью многие испытают на личном опыте, впрочем, как и тягу к роковым страстям и связям. Динамики добавит Луна, проходящая в середине недели по Водолею. Люди становятся более чувствительными и нервными, одержимы желанием изменить привычное положение вещей. Поэтому лучше намерено создайте ситуации захватывающего экшена, внесите новизну, интенсивность и смелость в сферу финансов, инвестиций, отношений и даже внешности.

Следом, 30 апреля, Марс в Овне также становится силен и деятелен. Пробуждается натура воина, стремящегося к победам и лидерским позициям. Энтузиазм зашкаливает, особенно в первых числах мая. Аспекты от Плутона открывают возможности для трансформации себя и мира вокруг, умение общаться с большим количеством людей и подчинять других своей воле, командовать и управлять. Склонность к риску и дух соперничества помогут как начинающим спортсменам и предпринимателям, так и крупным магнатам поймать волну успеха и популярности.

Но нельзя сбрасывать со счетов и влияние Нептуна на Марс, а также прохождение Луны по знаку Рыб 3 и 4 мая. Любые дела лучше делать гибко и с оглядкой на интуицию, лавировать в потоке обстоятельств, действовать на вдохновении и через четкое представление о том, куда нужно идти и что нужно делать. Подсознание открыто чудесам, поэтому обращение к астрологам, ясновидящим или к кофейной гуще действительно способно принести ответы на волнующие вас вопросы и указать верный ориентир движения. Еще одним значимым моментом периода является то, что гендерные планеты Марс и Венера находятся в знаках силы. Противоположный пол манит и привлекает, увеличивая количество новых романов или освежая отношения. Каждый может стать центром притяжения любви.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов удачно складываются дела, связанные с крупными компаниями, акционерными обществами, политическими партиями и общественными организациями. Время расширять контакты и связи, обретать новых друзей. Креативность и решительные действия помогут сыскать известность в пространстве интернета или стать неформальным лидером.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на пользу пойдут процедуры по оздоровлению костной системы и опорно-двигательного аппарата, суставов и коленей. Успех приходит к представителям творческих профессий, а также связанных с медициной, психологией, мореплаванием, химической и фармакологической промышленностью, гостиничным и парфюмерным бизнесом. Доверительные отношения с начальством сулят немалые выгоды.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, вы можете рассчитывать на помощь высших сил и небесных покровителей, которых почитаете. Удача благоволит делам и проектам, связанным с интернет-технологиями, изобретательством и научными исследованиями, решением юридических и судебных вопросов, путешествиями с друзьями. Можно заручиться поддержкой покровителей или людей с более высоким социальным статусом.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков складываются благоприятные возможности, без бюрократических проволочек, для оформления официальных документов, в том числе касающиеся кредитов, получения наследства, страховок. Можно организовать прибыльный бизнес или подняться по карьерной лестнице. Самое время сконцентрироваться на серьезных долгосрочных проектах, проявить свои деловые качества и способности.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, новые возможности появляются, когда вы социально активны, открыты к международному сотрудничеству, взаимодействию с известными и авторитетными персонами. Перспективные знакомства ожидают вас в дороге в дальних поездках, на светских мероприятиях и даже в зале суда. Удачный период для культурного развития, решения судебных споров, свадебного путешествия.

Дева — гороскоп на неделю

Девам при работе с документами необходима сосредоточенность и внимательность. Тогда любые вопросы, связанные с контролирующими органами, налоговой инспекцией, кредитованием, страхованием, открытием счета, расширением производства или бизнеса, решатся в вашу пользу. Проявите заботу о своем здоровье. Благоприятное время для лечения, реабилитации и восстановления организма.

Весы — гороскоп на неделю

Весы — это счастливый период для вступления в брак, гармонизации отношений или для встречи со второй половинкой. Ваши дипломатические навыки и талант вызывать симпатию помогут блеснуть на культурных или светских мероприятиях, презентациях,

общественных собраниях. Постарайтесь создать вокруг себя комфортные условия и эстетичную обстановку в приятном окружении.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов наблюдается основательный подход ко всем делам, связанными с работой, бытом, организацией распорядка дня, а также заботой о здоровье. Трудолюбие и желание довести до совершенства любую мелочь благоприятно скажется при строительстве дома, дачи или оборудовании рабочего места, основании собственного дела, оснащения магазина или торговой точки.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, вас ожидают приятные поездки, связанные с отдыхом, или короткий экскурсионный тур. Возьмите с собой детей, возлюбленных, одноклассников или родственников. Общение будет приятным и подарит вам чувство удовлетворения и новые эмоции. В дороге возможны романтические знакомства. Для деловых людей выгоду приносит торговля предметами красоты, украшениями, детскими вещами, канцтоварами.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, не упустите выгодные предложения, касающихся недвижимости, собственности, приобретения земли или акций. Вложения денег в обустройство дома, семейный или фермерский бизнес увеличат ваше благосостояние. Вы способны проявить себя как талантливый и рачительный хозяин. Также позвольте себе отдохнуть и сконцентрироваться на внутреннем мире, чтобы услышать голос собственной интуиции.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи проявляют активность в установлении полезных знакомств и деловых связей, организационных делах и блещут при проведении переговоров. Консультационная деятельность, служебные командировки или работа с документами также прочно вписываются в распорядок дня. В этот период вы можете улучшить отношения с деловыми партнерами и клиентами, соседями и родственниками, выгодно приобрести транспортное средство или гаджет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы могут повысить доход, занимаясь творческой деятельностью, используя магические ритуалы и аффирмации для привлечения богатства. Финансовая интуиция на высоте. Это хорошее время для приобретения личных вещей, обеспечивающих комфорт и уют, косметики и музыкальных инструментов. Для оздоровления и восстановления нервной системы отправьтесь на море или в санаторий.