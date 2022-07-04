Розмитнення старого volkswagen тепер обійдеться в 4 тисячі доларів

Сума пільг на розмитненні найдорожчого ввезеного зразка становила близько 71 тисячі доларів або 32 відсотки від вартості автівки.





Після скасування пільгового розмитнення авто вартість цієї послуги становитиме в середньому 115 відсотків. Наприклад, для транспорту вартістю в 3000 доларів сума розмитнення досягне позначки у 3700 доларів. А найдорожчим транспортом, ввезеним в країну, вважають Ferrari Roma 2020 року за $221,4. Таку інформацію надали журналістам експерти інституту вивчення автомобільного ринку.

Несправедливий підхід та нерівність між платниками податків є найбільшою проблемою з системи оподаткування зразка 2018 року. І сьогодні ми повернулись до тієї ж проблеми, вважають в інституті дослідження авторинку України. Експерти переймаються через те, що на ринку немає жодних виключень для класів чи типів автомобілів, що могли б перетинати кордон без сплати значного мита. Вони наголошують, що система оподаткування та алгоритми розмитнення автівок з закордону мають зазнати значних реформ.

Цього разу за період пільгового розмитнення на територію країни завезено близько 237 тисяч транспортних засобів, а розмір запропонованої українцям пільги за розмитнення перевищив 26 мільярдів гривень.

З-поміж завезених на територію країни автівок найбільша кількість машин була направлена на потреби фронту. І лише невеликий відсоток транспортних засобів українці придбали для власного використання.