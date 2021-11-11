Американські військові виявили невідомий об’єкт біля китайського супутника

На думку військових, йдеться про «навмисну ​​синхронізацію». Космічні сили США виявили загадковий об’єкт, який знаходиться на орбіті паралельно з новим китайським космічним апаратом Шицзянь-21. Повідомляє видання SpaceNews.





Незважаючи на те, що він може рухатись самостійно, експерти не можуть зрозуміти, що це таке. За однією з версій, це може бути новий пристрій для збору космічного сміття, а за іншою версією це якась секретна військова технологія.

Китайський супутник Шицзянь-21 стартував із космодрому 23 жовтня на ракеті Long March-3B . На той час державне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа» поінформувало, що космічний апарат успішно досяг запланованої орбіти і використовуватиметься для тестування технологій запобігання виникненню космічного сміття.

Однак поведінка невідомого об’єкта не відповідає офіційній інформації, наданій Китаєм. Але як бути, якщо Піднебесна неохоче ділиться інформацією щодо своїх нових розробок. Особливо якщо це може зачіпати військову сферу діяльності.

3 листопада американські військові експерти почали стежити за невідомим об’єктом, що знаходиться на орбіті поряд із Шицзянь-21. Військові експерти класифікували об’єкт як «двигун апогею» (apogee kick) та позначили його як 2021-094C.

«Цей вид двигуна зазвичай використовується для підйому корисних навантажень на орбіти, включаючи геостаціонарні. Коли роботу завершено, супутники іноді відкидають двигуни, але «двигуни апогею» викидають дуже рідко, і робиться це шляхом відправки їх на орбітальний цвинтар», пояснив астрофізик Джонатан Макдауелл у звіті Gizmodo .

Орбітальний цвинтар – це те місце, де знаходиться більша частина космічного сміття, куди відправляють супутники після виконання своїх завдань. Зазвичай це робиться навмисно, тому ризик зіткнень у космосі завдяки цим діям знижується. Зараз експерти точно не знають, який це двигун, але дані свідчать про те, що насправді це щось інше. Можливо, об’єкт використовується для тестування операцій зближення, експериментів із дозаправки або маніпуляцій із застосуванням роботизованої руки чи інших засобів.

В даний час Шицзянь-21 і 2021-094C обертаються навколо Землі приблизно на 80 км вище за номінал, але знаходяться в межах встановленого діапазону, який використовується для пересування супутників, повідомив у звіті Макдауелл.

Вони знаходяться приблизно за 60 км один від одного, і це дуже схоже на навмисну ​​синхронізацію», – повідомив Макдауелл, що не відповідає характеристикам двигуна апогею. «Якби ви катапультувалися, то ви очікували б дистанцію, що неухильно зростає», – додав експерт. “На тлі зростаючої напруженості між Китаєм і США ми можемо бути впевнені, що держави світу дуже уважно стежать за цією ситуацією”.