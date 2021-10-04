Як пережити період ретроградного Меркурію

Тричі на рік вся Земля переживає неймовірні хвилювання. Причиною тому є вплив ретроградного Меркурію. У ці періоди збільшується кількість звернень до поліції. Також сімейні пари частіше розлучаються. Люди звільнюються із посад на роботі. Уникнути цього явища неможливо, але астрологи знають, як мінімізувати наслідки, що спричинила планета.





В останні роки, навіть радикальні скептики повірили у те, що Меркурій може зруйнувати плани на майбутнє. Особливість першої планети сонячної системи у тому, що на певних відрізках орбіти вона уповільнюється. Це трапляється три рази у рік і триває упродовж трьох тижнів. Саме ці періоди називають ретроградними. Під час них складається враження, що планета рухається у зворотному напрямі.

Оскільки перша планета відповідає за комунікації та налагодження зв’язків, тому під час ретроградних періодів усі знаки зодіаку перебувають у конфлікті одні з одними. Це характеризується тотальним нерозумінням. Начебто діалог “глухого зі сліпим”, саме так можна описати відносини 90% людей при ретроградному Меркурієві.

Якщо на даний час вам не щастить у коханні, роботі, все йде шкереберть, прислухайтеся до астрологів. Якщо це вплив Меркурію — покірно приймайте всі удари долі. Річ у тому, що розрулити конфлікти майже неможливо. Але можна їх згладити. Як саме?

Нагадуйте близькими, що не маєте бажання образити їх. Мінімізуйте на цей час соціальну активність. Занурюйтесь у себе, займайтесь побудовою планів на майбутнє. Читайте книжки, дивіться кіно та проводьте час наодинці.

Використайте кожну мить для того, щоб саморозвиватися. Пам’ятайте, що ви не герой роману “100 років самотності”. Все погане минеться. По закінченню цього напруженого часу все стане на свої місця. Одинокі знайдуть другу половинку, безробітні влаштуються на нове місце роботи, та життя знову продовжиться.