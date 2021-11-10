Яку домашню тварину варто обрати різним знакам Зодіаку

Є влучний жарт, про домашніх тварин: «Собаки для тих, хто хоче зрозуміти, що таке відданість і любов, кішки потрібні тим, хто сам хоче любити. Хом’яки потрібні для того, щоб показати, що таке смерть». Астрологи ж кажуть, що кожному знаку зодіаку підходять різні тварини. Якщо ви не знаєте, кого обрати, прислухайтесь до порад експертів.





Яка ж тварина підходить кожному знаку Зодіаку?

Овен — представникам вогняного знаку ідеально підійде тхір. Тварина активна, як і Овен, така ж непосидюча за характером. А якщо мрієте про собаку, тоді краще розглянути породу бордер-коллі.

Тільцям астрологи рекомендують у якості компаньйонів черепах. Вони повільні, спокійні, не вимагають особливого догляду. А якщо не хочете черепаху, тоді можна розглянути хом’яка, як варіант. До речі ці вихованці абсолютно не агресивні.

Близнюки — ви відповідальний знак зодіаку. Ваша легковажність не поширюється на тварин, друзів чи рідних. Тому можна завести в будинку «серйозну» тварину. Вам підійде тер’єр або папуга.

Раки — це ідеальні сім’янини. Домашній знак Зодіаку, якому інші можуть тільки позаздрити, не створений для активних або екзотичних тварин. А ось пухнастий гімалайський кіт чи морська свинка оптимально впишуться у Ваш спосіб життя.

Леви, у яких є вихованці менш егоїстичні у житті. Але підійде їм тварина, якою вони зможуть захоплюватися. Простий гризун або рибка не кращий варіант. А ось кішки бенгальської породи будуть радувати кожен день.

Ніжним та охайним Дівам тварина з шерстю або пір’ям в будинку буде заважати. Акваріумні риби прикрасять оселю і не будуть дратувати честолюбних Дів. Для утримання у дворі астрологи рекомендують собак породи Хорт.

Ваги холодні та відчужені тільки на перший погляд. В душі вони справжні романтики. Зоряні експерти рекомендують цьому знаку в якості домашніх тваринок папуг-нерозлучників.

Скорпіони уживуться з рептиліями або шиншилою. Вони знаходять цих тварин привабливими. Ці вихованці не для всіх, вони вимагають особливого догляду та королівського ставлення.

Ні для кого не секрет, що вірнішого друга ніж Стрілець просто не знайти. Вони щедрі, чуйні, завжди прийдуть на допомогу. При цьому проникливі та розумні. Німецька вівчарка ідеально їм підходить.

Козероги трудоголіки, їм ніколи доглядати за твариною, витрачати на неї багато часу. Але водночас вони неймовірно самотні знаки, і щоб не стати заручниками своєї одинокості їм потрібен лабрадор.