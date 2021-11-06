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У яких банках українці вважають за краще зберігати гроші

07.11.2021
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Рівень довіри українців до банків щорічно зростає. Кількість депозитів в банківських організаціях за останні пару років істотно зросла. Народ поступово відходить від зберігання валюти вдома під подушкою або в скарбничці, і переходить до послуг фінансових установ.


В першу чергу це пов’язано з тим, що віднісши готівку в банк, її складніше витратити. Вдома у будь-який момент можна взяти гроші та зробити необдумані покупки. Більш того, зараз організації пропонують вигідну процентну ставку по внесках. Принаймні так показало опитування серед населення.

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Де найбільше зберігають грошей

Сьогодні в Україні працює 70 банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Є банки, які не входять до цього фонду, наприклад Ощадбанк. Статистика показує, що сьогодні найбільше грошей зберігається в державному Приватбанку – 248,5 млрд гривень. Кількість вкладників тут теж найбільша –  23,5 млн. громадян.

Банки-учасники ФГВФО (70 організацій) зберігають на своїх рахунках 627,6 млрд. гривень. Загальна кількість вкладів 49,3 млн. Але якщо розділити та вирахувати середнє статистичне число на 1 банк, сума вийде в рази менше, ніж у Приватбанку.

Також в ТОП банків, яким довіряють громадяни України потрапили:

  • Альфа-банк (на рахунках вкладників 46,7 млн. ​​гривень);
  • Райффайзен Банк – трохи поступається, у них зафіксовано 44 мільярди гривень;
  • Укрсиббанк замикає ТОП, сьогодні у них зберігається 32,4 млрд. гривень.

Варто відзначити ще один банк, рівень довіри до якого зростає з кожним днем. Це ПУМБ, приватна банківська організація. Їй свої вклади довірили 2 млн. 495 тисяч осіб, а на рахунках зберігається 31 млрд. гривень. Можливо, скоро він посуне в рейтингу Укрсиббанк. В даному опитуванні не брав участі Ощадбанк, тому невідомо, скільки українців відкрили в ньому вклади.

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07.11.2021
1 хвилина на прочитання

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