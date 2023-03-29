У «Приват24» змінилися умови переказів: українцям доведеться звикати

ПриватБанк скасував комісію на частину міжнародних переказів. Тепер клієнти зможуть переказувати гроші з карток польських та німецьких банків на картки Привату, не сплачуючи за це ані гривні. Щоправда такі пільгові умови будуть діяти недовго – лише до липня 2023 року.

Безкоштовний грошовий переказ з Німеччини та Польщі можна здійснити за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24». Послуга доступна як на порталі банку, так і в однойменному мобільному додатку. Про це розповіли у прес-службі державного банку.

Представники ПриватБанку також пояснили, як переказати кошти з карт у Німеччині чи Польщі на карту Привату. Для цього потрібно виконати наступні дії:

авторизуватися у «Приват24» через сайт або мобільний додаток;

перейти до меню «Сервіси»;

обрати пункт «Перекази», а далі – опцію «На карту»;

обираючи рахунок, з якого буде здійснено переказ, вказати німецьку або польську карту, ввівши її номер та інші реквізити;

система здійснить переказ за пільговими умовами без комісії.

Переказувати гроші з німецьких та польських карток без комісії можна буде до липня 2023 року. Потім банк поверне стандартну комісію на такі операції, що становить 1,5% від суми переказу.

Переказами на пільгових умовах зможуть скорисатися українців, що працюють за кордоном та бажають допомогти своїм близьким в Україні. Також за допомогою переказів без комісії їм буде простіше «донатити» на потреби ЗСУ та постраждалих від війни співгромадян. Зокрема здійснювати прямі перекази на рахунки волонтерів для придбання військового обладнання та інших необхідних товарів.

Нагадаємо, що ПриватБанк нещодавно запровадив систему, з допомогою якої клієнти зможуть завантажувати свої документи просто з додатку «Дія». Це значно спростить та пришвидшить процес реєстрації в онлайн-банкінгу. Адже тепер новим користувачам не доведеться робити фото паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів й окремо завантажувати кожен з них на сайт банкінгу або у додаток «Приват24».