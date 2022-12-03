Українцям дозволили не платити по ряду кредитів

Верховна Рада України дозволила українцям не сплачувати кредити за зруйноване житло чи знищений автомобіль. Відповідний законопроект №7441-1 було прийнято в другому читанні у четвер 1 грудня. Про це широкому загалові повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Згідно з прийнятим законом позичальники та кредитодавці будуть визначати свої дії з огляду на розташування знищеного майна та можливості офіційно зафіксувати завдані йому пошкодження. В залежності від цих обставин кредит або спишуть, або принаймні «заморозять» до моменту отримання кредитодавцем компенсації від держави.

Гетманцев зазначив, що повністю прощати кредити будуть лише тим громадянам, для яких зруйнована квартира чи будинок були єдиним житлом. Та ж сама умова діє і щодо власників знищених транспортних засобів. В цьому випадку кредитодавець матиме право на компенсацію від держави за збитки, яких йому було завдано скасуванням кредитного договору.

Має значення і площа зруйнованого житла. Повністю списати кредит можуть лише на квартиру, площа якої не перевищує 140 кв. м, чи будинок площею до 250 кв. м. Водночас ця кватртира чи будинок має бути єдиним місцем проживання позичальника.

При цьому кредитодавець має право вимагати від позичальника лише документи, що підтверджують пошкодження чи знищення об’єкту кредиту. Жодних додаткових довідок чи виписок він, згідно із законом, просити не повинен.

Однак якщо документи, що засвідчують руйнування житла, не будуть подані кредитодавцю протягом встановленого терміну, він може вимагати поновлення кредитних зобов’язань. Тобто власник зруйнованого житла чи розтрощеної автівки, який не зумів документально довести завдані своєму майну збитки, буде продовжувати платити за нього кредит. Цей ньюанс може стати на заваді списанню кредитів особам які мають житло в окупованих населених пунктак і не можутьдовест факт його руйнування.