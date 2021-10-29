Незабаром в Україні з’явиться німецька мережа супермаркетів Lidl

Найближчим часом на українському ринку очікується відкриття нової мережі супермаркетів німецького походження Lidl. За своїм торговим напрямком майбутня мережа дуже схожа на популярний в Україні АТБ. Але відмінності все ж таки є, запевняє генеральний директор німецької компанії.





Головні відмінності Lidl від українських супермаркетів

Нова мережа Lidl хоче здивувати своїх покупців максимально економічним самообслуговуванням. Ще одна особливість, яка точно здивує українців — реалізація продуктів повністю без індивідуального упакування.

Тобто покупці будуть приходити зі своїми сумками та пакетами. Сам же товар буде реалізовуватись без обгортки. Головною родзинкою своєї роботи компанія вважає власне виробництво. Цікавою відмінністю також вважається повна відсутність оформлення вітрини (у звичному розумінні). Можна сказати, що це вельми економічний хід, адже всі продукти будуть перебувати у звичайних ящиках. Це в свою чергу здешевлює вартість товарів.

На сайті мережі супермаркетів підкреслюється те, що таким способом вони хочуть показати наявність товару, а не перекладання його з місця на місце. Важливим є те, що у напрямку зменшення кількості товару з прилавка продавці будуть посувати ящики ближче для зручності покупців.

Багато фахівців стверджують, що нова торгова мережа на території України суттєво посуне позиції теперішніх монополістів. Якщо враховувати рівень довіри до європейських продуктів та їх якості, не виключено, що АТБ, Велика Кишеня, Екомаркет швидко закриються чи закриють левову частку магазинів.

Коментар очільника асоціації ритейлерів, щодо появи нової мережі

Як розповів глава правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, супермаркети АТБ мають більшу перевагу над іншими в країні сьогодні. Відрив в технологічному прогресі становить приблизно десять років у порівнянні із конкурентами.

Якщо ж супермаркет Lidl обере правильну стратегію, та зрозуміє українського споживача, висока конкуренція стовідсотково забезпечена. Уже не раз ЗМІ повідомляли про те, що є загроза закриття всієї мережі АТБ через прихід на ринок супермаркетів європейської компанії. Як воно буде насправді, час покаже.