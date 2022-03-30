В «Дії» запрацювала функція, яка може знадобитись тисячам українців

У державному застосунку «Дія» запрацювала нова послуга, що буде особливо актуальною для переселенців. Громадяни, чиї домівки були зруйновані внаслідок обстрілів, тепер можуть подати заявку на компенсацію від держави.





Хорошу новину повідомив у своєму відеозверненні 29 березня президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що держава готова компенсувати українцям кожен метр нерухомості, що постраждала чи була знищена в ході воєнних дій.

«Від сьогодні в додатку «Дія» запрацює новий функціонал. Як я обіцяв раніше, ми повернемо вартість кожної квартири чи будинку, втрачених нашими громадянами внаслідок бойових дій. Кожен українець та українка вже зараз можуть оформити відповідну заявку», – сказав очільник держави.

Щоб скористатися новою опцією громадянам потрібно оновити додаток «Дія» до останньої версії. Також скласти заявку на компенсацію можна буде у міських Центрах надання адміністративних послуг. Щоправда у ЦНАПах така послуга стане доступною лише з наступного тижня.

Також у своєму повідомлені президент зазначив, що всі деталі стосовно процедури повернення коштів будуть уточнюватися урядом згодом.

Нагадаємо, що у додатку «Дія» з початку війни було створено цілу низку нових послуг для переселенців, та інших громадян, що постраждали внаслідок бойових дій. Зараз із допомогою функціоналу додатка українці, що змушені були покинути домівки та втратили свою роботу, можуть створити заявку на фінансову допомогу від держави. Переселенці, які скористаються цією послугою, будуть отримувати по 2 тис. грн на місяць, а на дітей та осіб з інвалідністю нараховуватимуть по 3 тис. грн щомісяця.

Також у додатку є опція, створена аби заохотити бізнес наймати внутрішньо переміщених осіб. За кожного прийнятого на роботу переселенця роботодавець через додаток «Дія» отримає компенсацію в розмірі 6,5 тис. грн, тобто фактично одну мінімальну зарплату.

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